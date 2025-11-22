 Skoči na glavni sadržaj

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly , Vol. 39 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.11.2025.

Gas-Liquid Agitation with Closed Turbine Type Impellers Modified for Blade Geometries (str. 135-142)

M. Yoshida, M. Nakata, K. Itagaki, K. Suganuma, R. Kiyota, S. Kogami, Y. Takahashi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4052kb
Preformulation Characterization of Hydroxypropyl Cellulose Microparticles for Drug Delivery Applications: A Basis for Rational Design and Process Optimization (str. 143-156)

T. Georgievska, S. Trajkovic, D. Stojanov, M. Stojanovska Pecova, K. Lisichkov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1694kb
Pulicaria odora Ethanolic Extract as a Corrosion Inhibitor and Its Eco-friendly Synthesis of CuO Nanoparticles for Photocatalytic and Microbial Properties (str. 157-166)

K. Dob, D. Zouied, M. Khelfaoui, N. Bouzenad, A. Abdennouri, M. Rouainia
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2066kb
Non-sugar-based Bioprocess for P(3HB) Production: Combining Methanotrophs and Mealworms (str. 167-173)

M. Lackner, I. Zainab-L., K. Sudesh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2332kb

