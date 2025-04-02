 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatske vode , Vol. 33 No. 131, 2025.

  • Datum izdavanja: 02.04.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.11.2025.

Sadržaj

Uvodnik (str. I-I)

Danko Biondić
Uvodnik

Prilog analizi naglih urbanih poplava grada Zagreba (str. 1-9)

A contribution to the analysis of urban flash floods in the city of Zagreb (str. 1-9)

Beitrag zur Analyse urbaner Sturzfluten in der Stadt Zagreb (str. 1-9)

Ognjen Bonacci, Tanja Roje-Bonacci, Tatjana Vujnović
Stručni rad

Određivanje ukupnog dušika u površinskim vodama (str. 11-18)

Determining total nitrogen in surface waters (str. 11-18)

Bestimmung des Gesamtstickstoffs in Oberflächengewässern (str. 11-18)

Anita Ptiček Siročić, Nina Martinez, Dijana Begić Šinjori
Izvorni znanstveni članak

Oporaba visoko koncentriranog RO koncentrata (50 %) iz otpadnih voda tekstilne industrije za uzgoj bosiljka (str. 19-25)

The reuse of highly concentrated RO concentrate (50 %) from wastewater generated by textile industry for basil cultivation (str. 19-25)

Verwertung vom hochkonzentrierten Umkehrosmosekonzentrat aus Abwässern der Textilindustrie für den Basilikumanbau (str. 19-25)

Iva Ćurić, Fran Hrlić, Marin Matošić, Davor Dolar
Izvorni znanstveni članak

Bakteriološka analiza vode i sedimenta rijeke Krapine (str. 27-33)

Bacteriological analysis of water and sediment in the Krapina River (str. 27-33)

Bakteriologische Analyse von Wasser und Sediment des Flusses Krapina (str. 27-33)

Blanka Dadić, Jasna Hrenović, Tomislav Ivanković
Stručni rad

Stručni prikaz: Rastuća prijetnja od katastrofalnih poplava u ruralnim područjima (str. 35-41)

Ognjen Bonacci
Ostalo

Pregled zbivanja: ACTA BOTANICA CROATICA – stota obljetnica od osnivanja časopisa (str. 43-45)

Damir Viličić
Ostalo

Prikaz knjiga publikacija (str. 47-54)

Ognjen Bonacci
Ostalo

Godišnje kazalo 2024. godine (str. 55-57)

Julija Prpić
Ostalo

