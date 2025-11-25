Journal of Electrochemical Science and Engineering , Vol. 15 No. 6, 2025.
- Datum izdavanja: 25.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 25.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Zoran Mandić, Grgur Mihalinec, Xing Xin, Mingjiong Zhou, Sanja Burazer
Pregledni rad
Mayada Hadi Al-qassi, Wisam Hashim Baqer, Abdul Amir H. Kadhum
Izvorni znanstveni članak
Marijo Buzuk, Ivana Škugor Rončević, Nives Vladislavić, Josipa Dugeč
Izvorni znanstveni članak
Ahmad Amer Al-Salman, Rafah Mohammed Thyab, Muhammad Abdel Hasan Shallal
Izvorni znanstveni članak
Huynh Van Chung, Nguyen Hai Phong, Dao Thi Cam Minh, Ho Xuan Anh Vu, Pham Khac Lieu, Nguyen Thi Thanh Huyen, Trinh Ngoc Dat, Doan Manh Dung, Do Thi Duyen, Dinh Quang Khieu
Izvorni znanstveni članak
Somayeh Tajik, Fariba Garkani Nejad, Hadi Beitollahi
Izvorni znanstveni članak
Namita Sharma, Sudha Srivastava
Izvorni znanstveni članak
Sami A. Ajeel, Zamen Karm, Basheer A. Abdulhussein
Ostalo
Harold Ames, Karen Tufinio, Karin Paucar, Jesus M. Falcón, Abel Vergara
Izvorni znanstveni članak
Khalid A. Mohammed
Izvorni znanstveni članak
Valentina Knysh, Heorhii Zhemela, Olesia Shmychkova, Tatiana Luk'yanenko, Alexander Velichenko
Izvorni znanstveni članak
Nadanasabapathi Sivashankar, Kadhiresan Santhanam, Shikandar Prasad, Mamidala Jawahar, Rajasekaran Thanigaivelan
Izvorni znanstveni članak
Abdelkader Zarrouk, Amine Asserghine, Clément Trellu, Miloud El Karbane, Fouad Echerfaoui, Ghizlan Kaichouh
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *