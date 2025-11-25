 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Electrochemical Science and Engineering , Vol. 15 No. 6, 2025.

  • Datum izdavanja: 25.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.11.2025.

Can the development of batteries keep pace with the ever-increasing demands of consumers?

Zoran Mandić, Grgur Mihalinec, Xing Xin, Mingjiong Zhou, Sanja Burazer
Pregledni rad

engleski pdf 615kb
Carbon paste electrode modified with Bi2WO6 nanosheets and ionic liquid: voltammetric assay of dasatinib in the presence of doxorubicin as two anticancer drugs in pharmaceutical and biological samples

Mayada Hadi Al-qassi, Wisam Hashim Baqer, Abdul Amir H. Kadhum
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 779kb
Application of a cobalt(II) coordination complex in the electrochemical detection and quantification of adrenaline

Marijo Buzuk, Ivana Škugor Rončević, Nives Vladislavić, Josipa Dugeč
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1048kb
Fabrication of a sensitive electrochemical sensor based on CuS-modified carbon paste electrode for hydrazine analysis in water samples

Ahmad Amer Al-Salman, Rafah Mohammed Thyab, Muhammad Abdel Hasan Shallal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 549kb
Electrochemical determination of paracetamol and chlorpheniramine  using AuNPs-rGO modified glassy carbon electrode

Huynh Van Chung, Nguyen Hai Phong, Dao Thi Cam Minh, Ho Xuan Anh Vu, Pham Khac Lieu, Nguyen Thi Thanh Huyen, Trinh Ngoc Dat, Doan Manh Dung, Do Thi Duyen, Dinh Quang Khieu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1635kb
Electrochemical sensing of dopamine in the presence of serotonin using modified screen-printed carbon electrode

Somayeh Tajik, Fariba Garkani Nejad, Hadi Beitollahi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 751kb
Development of non-invasive genosensor to diagnose pancreatic cancer using miRNA-196a

Namita Sharma, Sudha Srivastava
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 985kb
Electrochemical and adsorption study of environmentally friendly inhibitor used for low carbon steel

Sami A. Ajeel, Zamen Karm, Basheer A. Abdulhussein
Ostalo

engleski pdf 729kb
Green inhibitor for corrosion protection of ASTM A1011 steel in saline medium using a dynamic system

Harold Ames, Karen Tufinio, Karin Paucar, Jesus M. Falcón, Abel Vergara
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 876kb
Particle velocity effects on erosion-corrosion of AISI 1020 carbon steel in CO₂-saturated drilling mud

Khalid A. Mohammed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 834kb
Design, fabrication and functional properties of titanium suboxide-based composites with low noble metal content for electrocatalytic applications

Valentina Knysh, Heorhii Zhemela, Olesia Shmychkova, Tatiana Luk'yanenko, Alexander Velichenko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1723kb
Electrochemical micromachining of galvanized iron sheets: process optimization and performance evaluation

Nadanasabapathi Sivashankar, Kadhiresan Santhanam, Shikandar Prasad, Mamidala Jawahar, Rajasekaran Thanigaivelan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1040kb
Integrated bio-electro-Fenton approach for efficient removal of the antiviral sofosbuvir in aqueous medium: kinetics, parameters optimization, mineralization pathway, and biodegradability enhancement

Abdelkader Zarrouk, Amine Asserghine, Clément Trellu, Miloud El Karbane, Fouad Echerfaoui, Ghizlan Kaichouh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1553kb

