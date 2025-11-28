 Skoči na glavni sadržaj

Zdravstveni glasnik , Vol. 11 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 28.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.

EDITORIAL (str. 7-7)

RIJEČ UREDNIKA (str. 7-7)

Dragan Babić
Uvodnik

POSTTRAUMATIC EMBITTERMENT SYNDROME IN PATIENTS WITH POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER (str. 8-25)

POSTTRAUMATSKI SINDROM OGORČENOSTI U OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA (str. 8-25)

Romana Barbarić, Miro Jakovljević, Dragan Babić, Darjan Franjić, Marina Ćurlin, Marija Brajković
Izvorni znanstveni članak

IMPROVING THE QUALITY OF HEALTH CARE IN UROLOGY THROUGH THE INTEGRATION OF MANAGERIAL, EDUCATIONAL AND INNOVATIVE APPROACHES (str. 26-36)

UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE NJEGE U UROLOGIJI KROZ INTEGRACIJU MENADŽERSKIH, EDUKATIVNIH I INOVATIVNIH PRISTUPA (str. 26-36)

Maja Arđelan
Izvorni znanstveni članak

RADIOLOGICAL TREATMENT OF HANDS IN RHEUMATOID ARTHRITIS (str. 37-46)

RADIOLOŠKO LIJEČENJE RUKU KOD REUMATOIDNOG ARTRITISA (str. 37-46)

Leonarda Ereš, Andrej Galić
Izvorni znanstveni članak

MENTAL HEALTH IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES (str. 47-56)

DUŠEVNO ZDRAVLJE U OBOLJELIH OD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA (str. 47-56)

Martina Bošnjak, Majo Ćeško, Dragan Babić, Emil Babić, Darjan Franjić
Izvorni znanstveni članak

NURSING DOCUMENTATION IN HOSPITAL HEALTHCARE: INSIGHTS INTO NURSES’ ATTITUDES AND PERCEPTIONS (str. 57-68)

SESTRINSKA DOKUMENTACIJA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: UVID U STAVOVE I PERCEPCIJU MEDICINSKIH SESTARA (str. 57-68)

Ivana Gusar, Josipa Gregov
Izvorni znanstveni članak

THYROID SCINTIGRAPHY. INCIDENCE OF THYROID CARCINOMA IN COLD NODE (str. 69-79)

SCINTIGRAFIJA ŠTITNJAČE. POJAVNOST KARCINOMA ŠTITNJAČE U HLADNOM ČVORU (str. 69-79)

Marko Krpan, Bruno Rajič, Marin Brajković
Izvorni znanstveni članak

DIETARY HABITS OF PHYSIOTHERAPISTS (str. 80-91)

PREHRAMBENE NAVIKE FIZIOTERAPEUTA (str. 80-91)

Vedrana Grbavac, Marija Mandić, Marija Govorko, Vinka Lučić, Nikolina Slišković
Izvorni znanstveni članak

THE ROLE OF MRI, MSCT AND PET/CT DIAGNOSTIC IMAGING IN THE FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH METASTATIC BREAST CARCINOMA (str. 92-101)

ULOGA MR, CT I PET/CT DIJAGNOSTIČKIH SLIKOVNIH PRETRAGA U PRAĆENJU BOLESNIKA SA METASTATSKIM KARCINOMOM DOJKE (str. 92-101)

Toni Džeba
Stručni rad

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ROLE OF STROKE DETECTION IN HERZEGOVINA-NERETVA CANTON (str. 102-108)

UMJETNA INTELIGENCIJA U ULOZI DETEKCIJE MOŽDANIH UDARA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI (str. 102-108)

Marin Brajković, Gojko Bogdan, Marko Krpan, Bruno Rajič
Stručni rad

THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON QUALITY OF LIFE AND MENTAL HEALTH (str. 109-116)

UTJECAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA KVALITETU ŽIVOTA I PSIHIČKO ZDRAVLJE (str. 109-116)

Andrea Božurić, Mateja Briševac
Stručni rad

ADVANCEMENTS AND CLINICAL IMPLICATIONS OF OOCYTE IN VITRO MATURATION IN ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE REVIEW OF PROTOCOLS, APPLICATIONS, AND FUTURE PERSPECTIVES (str. 117-128)

NAPREDAK I KLINIČKE IMPLIKACIJE IN VITRO ZRENJA OOCITA U ASISTIRANIM REPRODUKTIVNIM TEHNOLOGIJAMA: SVEOBUHVATAN PREGLED PROTOKOLA, PRIMJENA I BUDUĆIH PERSPEKTIVA (str. 117-128)

Asad Herić
Stručni rad

POSTOPERATIVE SEEDING OF LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA: A CASE REPORT (str. 129-137)

POSTOPERATIVNO SIJANJE KARCINOMA PLOČASTIH STANICA GRKLJANA: PRIKAZ SLUČAJA (str. 129-137)

Branko Krišto, Ivana Vidović, Ana Vukoja, Mirko Maglica
Studija slučaja

