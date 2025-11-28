Zdravstveni glasnik , Vol. 11 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 28.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Dragan Babić
Uvodnik
Romana Barbarić, Miro Jakovljević, Dragan Babić, Darjan Franjić, Marina Ćurlin, Marija Brajković
Izvorni znanstveni članak
Maja Arđelan
Izvorni znanstveni članak
Leonarda Ereš, Andrej Galić
Izvorni znanstveni članak
Martina Bošnjak, Majo Ćeško, Dragan Babić, Emil Babić, Darjan Franjić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Gusar, Josipa Gregov
Izvorni znanstveni članak
Marko Krpan, Bruno Rajič, Marin Brajković
Izvorni znanstveni članak
Vedrana Grbavac, Marija Mandić, Marija Govorko, Vinka Lučić, Nikolina Slišković
Izvorni znanstveni članak
Toni Džeba
Stručni rad
Marin Brajković, Gojko Bogdan, Marko Krpan, Bruno Rajič
Stručni rad
Andrea Božurić, Mateja Briševac
Stručni rad
Branko Krišto, Ivana Vidović, Ana Vukoja, Mirko Maglica
Studija slučaja
Posjeta: 0 *