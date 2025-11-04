 Skoči na glavni sadržaj

Mljekarstvo : Dairy Experts Journal , Vol. 76 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 04.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Prevalence of increased milk BHB and its association with SCC and milk components (str. 3-10)

engleski pdf 249kb
Koncentracija β-hidroksibutirata i broj somatskih stanica kao prevalencija subkliničke ketoze mliječnih krava (str. 3-10)

Denis Kučević, Ksenija Čobanović, Mirko Ivković, Tamara Papović, Dobrila Janković, Anka Miloradov, Miroslav Radinović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 249kb
Characterization and comparative evaluation of milk and jardum from Sjenica pramenka sheep (str. 11-21)

engleski pdf 310kb
Karakterizacija i usporedna ocjena mlijeka i jarduma od ovaca sjeničke pramenke (str. 11-21)

Elmin Taric, Zsolt Beckei, Branislav Baltic, Jelena Janjic, Radmila Markovic, Goran Aleksandric, Vladimir Dimitrijevic
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 310kb
Berry pulp incorporation into probiotic yoghurt: Microbiological, textural and sensory properties, and antioxidant activity (str. 22-36)

engleski pdf 487kb
Dodatak pulpe bobičastog voća u probiotički jogurt: Mikrobiološka, teksturalna i senzorska svojstva te antioksidacijska aktivnost (str. 22-36)

Elif Hacıoğlu, Gülfem Ünal
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 487kb
Wheat fiber’s influence on low-fat White cheese chips quality and consumer acceptance (str. 37-49)

engleski pdf 803kb
Utjecaj pšeničnih vlakana na kvalitetu i prihvatljivost čipsa od nemasnog svježeg sira (str. 37-49)

Mehmet İlkay Aktosun, Zehra Albay, Bedia Şimşek
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 803kb
Kinetic modelling of Mucor circinelloides growth on skim milk agar under dairy-relevant temperature and water activity conditions (str. 50-59)

engleski pdf 1240kb
Kinetičko modeliranje rasta Mucor circinelloides na agaru od obranog mlijeka pri uvjetima temperature i aktiviteta vode relevantnim za mliječnu industriju (str. 50-59)

Ľubomír Valík, Martina Koňuchová, Mária Bučková, Andrea Puškárová, Domenico Pangallo
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1240kb

Posjeta: 0 *