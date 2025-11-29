 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatski meteorološki časopis , Vol. 57 , 2024.

  • Datum izdavanja: 29.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.11.2025.

Impact, adaptation and mitigation of climate change in Croatian agriculture (str. 3-10)

Darija Bilandžija
Pregledni rad

engleski pdf 686kb
Život Stjepana Mohorovičića i njegov rad u području meteorologije i klimatologije (str. 11-41)

Mirko Orlić
Pregledni rad

hrvatski pdf 7094kb
Projections of future surface air temperature for Awash River Basin in Ethiopia using statistical downscaling method (str. 43-59)

Abrhame Weldeyohannes Gilgel
Stručni rad

engleski pdf 3453kb
Projecting the impact of climate change on precipitation amount distribution and scenario in the Awash River Basin (Ethiopia) through gcm downscaling (str. 61-75)

Abrhame Weldeyohannes Gilgel, Tesemash Abebe
Stručni rad

engleski pdf 2464kb
Obilježja atmosfere tijekom transporta saharskog pijeska nad Jadranom (str. 77-83)

Boris Mifka
Ostalo

hrvatski pdf 280kb
Numeričke simulacije tuče i indeksa potencijalnog razvoja munja nad Hrvatskom (str. 85-89)

Barbara Malečić
Ostalo

hrvatski pdf 201kb
Utjecaj ekstremnih uvjeta u atmosferi na vinovu lozu u sadašnjim i budućim klimatskim uvjetima (str. 91-95)

Branimir Omazić
Ostalo

hrvatski pdf 267kb
Pojednostavljeni model za prognozu vertikalnog temperaturnog profila u malim, monomiktičnim jezerima (str. 97-102)

Kristina Šarović
Ostalo

hrvatski pdf 242kb
Turbulencija bure iznad brdovitog priobalnog terena (str. 103-112)

Petar Golem
Ostalo

hrvatski pdf 335kb
Meteorološki izazovi 9

Hrvatsko meteorološko društvo HMD
Ostalo

hrvatski pdf 481kb
In memoriam: Livio Radolović, 20. 1. 1954. – 25. 2. 2024.


In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 117kb
In memoriam: Zvonimir Katušin (24. 9. 1945. – 11. 2. 2025.)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 158kb

