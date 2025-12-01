 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Journal of Philosophy , Vol. 25 No. 74, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.12.2025.

ToC (str. 119-120)


Introduction to special issue of the Croatian Journal of Philosophy dedicated to Kant’s critical philosophy (str. 121-122)

Iris Vidmar Jovanović
Uvodnik

Aim of Nature, Aims of Freedom (str. 123-132)

Luigi Filieri
Izvorni znanstveni članak

Beautiful Mind, Unconquerable Soul: Productive Imagination and the Unity of Kant’s System (str. 133-144)

Monika Jovanović
Izvorni znanstveni članak

Unity, Freedom, and History: The Primacy of the Practical and Lara Ostaric’s “Moral Image Realism” Thesis within Kant’s Critical System (str. 145-154)

Andrija Šoć
Izvorni znanstveni članak

Commentary on Ostaric’s Critique of Judgment and the Unity of Kant’s System (str. 155-164)

Ted Kinnamann
Izvorni znanstveni članak

Response to My Critics (str. 165-180)

Lara Ostaric
Izvorni znanstveni članak

Kant on Educating for Disgust: An Aesthetic and Ethical Tool for Humanity (str. 181-190)

Serena Feloj
Izvorni znanstveni članak

Two Faces of Politics: Political Implications of Kant’s Aesthetics (str. 191-210)

Lukas Ivanauskas
Izvorni znanstveni članak

Words Without Intentions (str. 211-220)

J. T. M. Miller
Izvorni znanstveni članak

Twin-Earth Externalism Revisited (str. 221-236)

Simon Dierig
Izvorni znanstveni članak

On the Ethics of the New Conspiracism (str. 237-254)

Juha Räikkä, Barbora Baďurová
Izvorni znanstveni članak

The Cost of Dying: Biological Naturalism and the Value of Life (str. 255-272)

Sun Demirli
Izvorni znanstveni članak

Mojca Kuplen, Kant’s Aesthetic Cognitivism: On the Value of Art (str. 273-284)

Iris Vidmar Jovanović
Recenzija, prikaz

