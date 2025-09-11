Periodicum biologorum , Vol. 127 No. 1-2, 2025.
- Datum izdavanja: 11.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 01.12.2025.
Sadržaj
Tatjana Goranović, Morena Milić
Uvodnik
Iva Smiljanić, Ana Brkljačić, Petra Zlatar, Jasminka Peršec, Ana Brundula
Pregledni rad
Teodora Tubić, Danijela Milenković, Gordana Jovanović, Vladimir Dolinaj, Davor Križanović, Zorana Ostojić
Pregledni rad
Andrea Saračević, Helana Čičak, Lucija Drinovac
Pregledni rad
Gordana Pavliša, Katarina Vukančić, Jelena Ivančić, Alisa Zobel
Pregledni rad
Davor Križanović, Vladimir Dolinaj, Vedran Balta, Aleksandra Plećaš Đurić, Nataša Marković, Danijela Milenković
Pregledni rad
Marijana Karišik
Pregledni rad
Ana Brundula, Morena Milić, Ada Barić Grgurević, Iva Korečić Zrinjščak, Krunoslav Fučkar, Iva Smiljanić
Pregledni rad
Neven Elezović, Anamarija Goleš Agić, Mate Perković, Anela Elezović, Toni Elezović, Sanda Stojanović Stipić
Pregledni rad
Ana Vuzdar Trajkovski, Vesna Grgić, Marina Katalinić Novak, Krešimir Reiner, Ivan Šklebar
Pregledni rad
Nataša Paklar, Andrea Peršin Beraković, Ljilja Štefančić, Nevenka Piskač Živković, Dragan Schwarz, Maja Karaman Ilić
Pregledni rad
Ana Herceg, Ivana Šimić Prgomet, Daniela Bandić Pavlović, Renata Curić Radivojević
Pregledni rad
Tijana Nastasović, Tjaša Ivošević, Aleksandra Gavrilovska Brzanov, Suzana Bojić
Pregledni rad
Vladimir Dolinaj, Aleksandra Plećaš Đurić, Jarmila Dolinaj Škopelja, Teodora Tubić, Davor Križanović, Jasmina Grujić
Pregledni rad
Tamara Murselović, Sanja Berić, Višnja Nesek Adam, Tatjana Goranović, Điđi Delalić
Pregledni rad
Sanja Berić, Tamara Murselović, Mark Žižak, Tatjana Goranović, Višnja Nesek Adam
Pregledni rad
Višnja Nesek Adam, Martina Matolić, Điđi Delalić, Tamara Murselović, Ante Penavić
Pregledni rad
Ivana Šimić Prgomet, Matea Mrčelić, Ana Herceg, Rudolf Radojković, Igor Petrović, Renata Curić Radivojević
Izvorni znanstveni članak
Tea Medved, Tatjana Goranović, Ljubica Nikles
Izvorni znanstveni članak
Ivana Bureš Valentić, Matea Mrčelić, Renata Curić Radivojević, Krešimir Gršić, Drago Prgomet
Izvorni znanstveni članak
Ljubica Nikles, Tatjana Goranović, Tea Medved
Izvorni znanstveni članak
Nevenka Miličević, Slavica Kvolik, Josip Perković, Vinko Krajina, Damir Prlić, Luka Miličević
Izvorni znanstveni članak
Silvio Živković, Ana Cicvarić, Emilija Šantić, Josipa Glavaš Tahtler, Marija Milić, Marija Prekodravac, Slavica Kvolik
Izvorni znanstveni članak
