Periodicum biologorum , Vol. 127 No. 1-2, 2025.

  • Datum izdavanja: 11.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Thinking critically about the quality of airway management is a step forward in routine clinical practice (str. 1-3)

Tatjana Goranović, Morena Milić
Uvodnik

engleski pdf 533kb
Facing the airway challenge: a review of difficult airway guidelines in modern practice (str. 5-13)

Iva Smiljanić, Ana Brkljačić, Petra Zlatar, Jasminka Peršec, Ana Brundula
Pregledni rad

engleski pdf 343kb
The role of artificial intelligence in airway management: current applications and future perspectives (str. 15-20)

Teodora Tubić, Danijela Milenković, Gordana Jovanović, Vladimir Dolinaj, Davor Križanović, Zorana Ostojić
Pregledni rad

engleski pdf 177kb
Biomarkers of inflammation in respiratory tract infections: a narrative review (str. 21-30)

Andrea Saračević, Helana Čičak, Lucija Drinovac
Pregledni rad

engleski pdf 918kb
Severe community-acquired pneumonia (str. 31-38)

Gordana Pavliša, Katarina Vukančić, Jelena Ivančić, Alisa Zobel
Pregledni rad

engleski pdf 235kb
Airway management pharmacology: a narrative review (str. 39-44)

Davor Križanović, Vladimir Dolinaj, Vedran Balta, Aleksandra Plećaš Đurić, Nataša Marković, Danijela Milenković
Pregledni rad

engleski pdf 188kb
Team based performance – key for good airway management in children (str. 45-49)

Marijana Karišik
Pregledni rad

engleski pdf 178kb
Intubation and obesity: key challenges – a narrative review (str. 51-58)

Ana Brundula, Morena Milić, Ada Barić Grgurević, Iva Korečić Zrinjščak, Krunoslav Fučkar, Iva Smiljanić
Pregledni rad

engleski pdf 645kb
Challenges of airway management in obstetrics (str. 59-63)

Neven Elezović, Anamarija Goleš Agić, Mate Perković, Anela Elezović, Toni Elezović, Sanda Stojanović Stipić
Pregledni rad

engleski pdf 148kb
Perioperative impact of high-flow nasal oxygenation in obstetric general anesthesia (str. 65-69)

Ana Vuzdar Trajkovski, Vesna Grgić, Marina Katalinić Novak, Krešimir Reiner, Ivan Šklebar
Pregledni rad

engleski pdf 152kb
New life for UniventTM tubes (str. 71-75)

Nataša Paklar, Andrea Peršin Beraković, Ljilja Štefančić, Nevenka Piskač Živković, Dragan Schwarz, Maja Karaman Ilić
Pregledni rad

engleski pdf 150kb
Dexamethasone as a part of the multimodal perioperative care for thyroid surgery, literature review (str. 77-88)

Ana Herceg, Ivana Šimić Prgomet, Daniela Bandić Pavlović, Renata Curić Radivojević
Pregledni rad

engleski pdf 789kb
Early airway management in patients with severe traumatic brain injury (str. 89-92)

Tijana Nastasović, Tjaša Ivošević, Aleksandra Gavrilovska Brzanov, Suzana Bojić
Pregledni rad

engleski pdf 136kb
Procedural guidelines for endotracheal extubation: insights from a narrative review (str. 93-100)

Vladimir Dolinaj, Aleksandra Plećaš Đurić, Jarmila Dolinaj Škopelja, Teodora Tubić, Davor Križanović, Jasmina Grujić
Pregledni rad

engleski pdf 242kb
Extubation of patients with cervical spine injury (str. 101-106)

Tamara Murselović, Sanja Berić, Višnja Nesek Adam, Tatjana Goranović, Điđi Delalić
Pregledni rad

engleski pdf 169kb
Challenges and recommendations for extubation after cesarean delivery (str. 107-110)

Sanja Berić, Tamara Murselović, Mark Žižak, Tatjana Goranović, Višnja Nesek Adam
Pregledni rad

engleski pdf 138kb
Reintubation in the intensive care unit: challenges,risks, and strategies for prevention (str. 111-115)

Višnja Nesek Adam, Martina Matolić, Điđi Delalić, Tamara Murselović, Ante Penavić
Pregledni rad

engleski pdf 153kb
Voice Handicap Index (VHI) changes after endotracheal intubation in head and neck, and abdominal surgery (str. 117-127)

Ivana Šimić Prgomet, Matea Mrčelić, Ana Herceg, Rudolf Radojković, Igor Petrović, Renata Curić Radivojević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 777kb
Visibility of the glottis during the induction of general anesthesia in patients with obstructive sleep apnea syndrome: retrospective comparative study of video and direct laryngoscopy (str. 129-135)

Tea Medved, Tatjana Goranović, Ljubica Nikles
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 167kb
Airway management in retrosternal goiter surgery, retrospective study (str. 137-141)

Ivana Bureš Valentić, Matea Mrčelić, Renata Curić Radivojević, Krešimir Gršić, Drago Prgomet
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2974kb
Visibility of the glottis in children using video and direct laryngoscopy during induction of general anesthesia: a retrospective comparative study (str. 143-147)

Ljubica Nikles, Tatjana Goranović, Tea Medved
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 151kb
The effects of low-pressure and standard-pressure pneumoperitoneum on parameters of mechanical ventilation and pain after laparoscopic nephrectomy (str. 149-155)

Nevenka Miličević, Slavica Kvolik, Josip Perković, Vinko Krajina, Damir Prlić, Luka Miličević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 345kb
Association of low white blood cell counts, comorbidities, and pneumonia in the surgical intensive care unit (str. 157-161)

Silvio Živković, Ana Cicvarić, Emilija Šantić, Josipa Glavaš Tahtler, Marija Milić, Marija Prekodravac, Slavica Kvolik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 168kb

