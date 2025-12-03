 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo , Vol. 83 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 03.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.12.2025.

KONCENTRACIJE TEŠKIH METALA U MIŠIĆNOM TKIVU I JETRI TRI NAJPOPULARNIJE VRSTE RIBA IZ RIJEKE VJOSA – AOOS (ALBANIJA-GRČKA) (str. 149-156)

HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN THE MUSCLE TISSUES AND LIVER OF THREE MOST COMMERCIAL FISH SPECIES FROM THE RIVER VJOSA – AOOS (ALBANIA-GREECE) (str. 149-156)

Nertila Muçollari, Enkeleda Berberi, Spase Shumka
Izvorni znanstveni članak

UTJECAJ AKUTNE TOKSIČNOSTI INDOKSAKARBA NA ŠKRŽNI NEUROENDOKRINI SUSTAV I MOZAK SOMA Heteropneustes fossilis (str. 157-166)

ACUTE TOXICITY IMPACT OF INDOXACARB ON GILL NEUROENDOCRINE SYSTEM AND BRAIN OF STINGING CATFISH Heteropneustes fossilis (str. 157-166)

Ajeet Kr. Mishra, Anita Gopesh, K.P. Singh
Izvorni znanstveni članak

REPRODUKTIVNE KARAKTERISTIKE SKUŠE Decapterus macarellus (CUVIER, 1833) U SJEVERNIM FILIPINSKIM VODAMA (str. 167-175)

REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF MACKEREL SCAD Decapterus macarellus (CUVIER, 1833) IN NORTHERN PHILIPPINE WATERS (str. 167-175)

Melanie C. Villarao, Angel B. Encarnacion
Izvorni znanstveni članak

UTJECAJ BRAŠNA SJEMENKI PAPAJE Carica papaya L. KAO DODATAK HRANI NA IMUNOLOŠKI ODGOVOR I RAST BIJELIH KOZICA Litopenaeus vannamei (str. 177-188)

THE EFFECT OF THE ADDITION OF PAPAYA SEED FLOUR Carica papaya L. IN FEED ON THE IMMUNE RESPONSE AND GROWTH PERFORMANCE OF WHITELEG SHRIMP Litopenaeus vannamei (str. 177-188)

Linayati Linayat, Wutti Rattanavichai, Nguyen Huu Yen Nhi, Tri Yusufi Mardiana, Muhammad Bahrus Syakirin, Sarjito Sarjito, Arman Sabrina
Izvorni znanstveni članak

Život i rad istaknute slovenske ihtiologinje Metke Povž (1944.–2024.) (str. 189-165)

THE LIFE AND WORK OF METKA POVŽ (1944–2024), A LEADING SLOVENIAN ICHTHYOLOGIST (str. 189-195)

Predrag Simonović, Marina Piria
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

