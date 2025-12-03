Public Sector Economics , Vol. 49 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 03.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 03.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Dmitri Blueschke, Klaus Weyerstrass, Reinhard Neck, Miroslav Verbič
Izvorni znanstveni članak
Osama Shaikh, Selcen Ozturk
Izvorni znanstveni članak
Sverre Grepperud, Pål Andreas Pedersen Pedersen
Izvorni znanstveni članak
Ana Marija Sikirić Simčić
Izvorni znanstveni članak
Georgios Kitsoleris, Sara Čulo
Izvorni znanstveni članak
Josip Visković, Tea Šestanović, Paško Burnać
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *