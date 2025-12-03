 Skoči na glavni sadržaj

Public Sector Economics , Vol. 49 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 03.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Optimal fiscal policies in booms and recessions: a case study for Slovenia (str. 499-526)

Dmitri Blueschke, Klaus Weyerstrass, Reinhard Neck, Miroslav Verbič
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1535kb
Assessing the impact of labour market spendings on unemployment dynamics across demographics in OECD countries (str. 527-562)

Osama Shaikh, Selcen Ozturk
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 769kb
The role of pay-for-performance in promoting integrated care (str. 563-590)

Sverre Grepperud, Pål Andreas Pedersen Pedersen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 768kb
Time gap between termination of paid parental leave and eligibility for early childhood education and care services in Croatia (str. 591-614)

Ana Marija Sikirić Simčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 477kb
The influence of education on social mobility in Croatia and Greece: a comparative analysis (str. 615-643)

Georgios Kitsoleris, Sara Čulo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 708kb
Determinants of tax morale among university students in Croatia (str. 645-666)

Josip Visković, Tea Šestanović, Paško Burnać
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 420kb

Posjeta: 0 *