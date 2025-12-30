 Skoči na glavni sadržaj

South-east European forestry : SEEFOR , Vol. 16 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

New Records of Entomopathogenic Fungi from Oak Lace Bug, Corythucha arcuata (Say) (Hemiptera: Tingidae) with Emphasis on the Genus Cordyceps (str. 115-121)

Marta Kovač, Nevenka Ćelepirović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1121kb
Phenological Study of the Spruce Bark Beetles Ips typographus (L.) and Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae) on Tara Mountain, Serbia (str. 123-130)

Marija Milosavljević, Mara Tabaković-Tošić, Snežana Stajić, Goran Češljar, Suzana Mitrović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3354kb
Anatomical Defence Responses of Resistant and Susceptible 12-Years-Old Pine Species Infected with Bursaphelenchus xylophilus (str. 131-143)

Cândida Sofia Trindade, Teresa Valdiviesso, Santiago Pereira-Lorenzo, Edmundo Sousa, João Jacinto, Pedro Naves
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6408kb
Population-Level Variability in the Morphology of Acer pseudoplatanus Samara (str. 145-153)

Vladan Popović, Sanja Jovanović, Aleksandar Vemić, Aleksandar Lučić, Ljubinko Rakonjac, Biljana Filipović, Danijela Miljković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 890kb
The Different Timing of Exposure to Drought Stress Differentially Affects Phenology and Growth in Goat Willow (str. 155-166)

Marko Bačurin, Ivica Čehulić, Ida Katičić Bogdan, Saša Bogdan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 863kb
Hierarchical Forest Site Classification According to the Perennial Plant Species in the Alacadağ Nature Reserve District (str. 167-178)

Kubilay Yatman, Serkan Gülsoy
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1181kb
An Econometric Perspective on the Effects of Renew-able Energy Production and Carbon Emission on Forest Areas: The Case of Türkiye (str. 179-193)

Ali Konak, Mehmet Akif Peçe, Mesut Kayaer, Ramazan Arslan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 387kb
Firearm-related Hunting Accidents in Croatia: (Perceived) Causes and Consequences (str. 195-205)

Kristijan Tomljanović, Hrvoje Mataković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 275kb
Vitality as an Indicator of Aesthetic Quality: An Initial Assessment of Urban Trees in Akademski Park, Belgrade (str. 207-213)

Suzana Ž Mitrović, Milorad M Veselinović, Zoran B Poduška, Vanja Ž Stojanović, Mihajlo Ž Marković, Jakub M Opelka, Marija D Milosavljević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 861kb
The Importance of Urban Planning and Landscape Design in the Process of Creating ‘Great Places’ for Citizens - Case study of Park Macedonia 1 (str. 215-226)

Viktorija Brndevska Stipanović, Jelena Čukanović, Vlatko Andonovski, Ivan Minchev, Saša Orlović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7598kb
Evaluating the Effectiveness of Google Scholar, ScienceDirect, Mendeley, and eLibrary for Interdisciplinary Research (str. 227-238)

Sezgin Ayan, Natalya Ivanova, Svetlana Ivanova, Sergey Ivanchikov
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1888kb
Stump and Site Factor Analysis After Sanitary Logging of Bark Beetle-Infested Forests (str. 238-248)

Naida Gadžo, Osman Mujezinović, Damir Prljača, Sabina Mahmutović, Milan Pernek, Kenan Zahirović, Sead Ivojević, Mirza Dautbašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 909kb
Determination of Land Cover and Land Use Changes on the Island of Lošinj Based on Digital Orthophoto Analysis (str. 249-255)

Jelena Kolić, Ante Seletković, Petra Pejić, Mario Ančić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1407kb
Mycorrhiza: The Importance of This Hidden Network (str. 257-267)

Anton Brenko, Ivana Zegnal, Jasnica Medak
Pregledni rad

engleski pdf 1670kb

