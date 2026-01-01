Business Systems Research : International journal of the Society for Advancing Innovation and Research in Economy , Vol. 17 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.05.2026.

Consumer Trust and Adoption of Digital Payment Systems in Emerging Markets (str. 1-17)

Adelina Emini, Hrvoje Budić, Hrvoje Volarević
Izvorni znanstveni članak

Decoding Generation Z Purchase Intention: The Impact of Brand Awareness, Brand Equity, Digital Media Content and Emotions (str. 18-36)

Lutfije Ademi, Jusuf Zeqiri, Igor Klopotan
Izvorni znanstveni članak

The Dynamics of Customisation, Perceived Fairness, and Customer Loyalty within a Corporate Sustainability Framework (str. 37-56)

Mislav Ante Omazić, Mijo Renić, Alica Grilec
Izvorni znanstveni članak

Towards Reliable Resilience Metrics in Corporate Settings: Content Validity Considerations (str. 57-76)

Enrico Schötz
Izvorni znanstveni članak

Contemporary Challenges in Hotel Design and Architecture: Sustainability, Emotional Experience, and Architectural Preferences in Hotel Selection (str. 77-101)

Tamara Floričić, Irena Šker, Noemi Molnar
Izvorni znanstveni članak

Burnout Dimensions among Corporate Employees in Croatia: Differences by Gender, Working Hours, Job Position, and Company Size (str. 102-130)

Matea Cvjetković, Dinko Primorac, Emil Vargović
Izvorni znanstveni članak

The Gender Pay Gap among Full-Time and Part-Time Workers in Serbia: Experience during the COVID-19 Pandemic (str. 131-153)

Kosovka Ognjenović
Izvorni znanstveni članak

Moving NATO Burden Sharing into the Future: Analyzing Burden Sharing in the Post-Cold War Era (str. 154-178)

Leon Runje, Kristijan Kotarski
Izvorni znanstveni članak

Algorithmic Awareness and Digital Responsibility: The Role of Platform Trust and Digital Literacy (str. 179-203)

Marija Gombar, Marija Boban
Izvorni znanstveni članak

AI-Driven Peer Company Identification: A Semantic Text-Similarity Approach Beyond Traditional Industry Classification Systems (str. 204-222)

Timotej Jagrič, Aljaž Herman
Izvorni znanstveni članak

Perceived Barriers and ICT-Related Attitudes among Secondary School Students in Croatia: An Exploratory Study (str. 223-242)

Marko Mikša, Ivan Balabanić, Sanja Sever Mališ
Izvorni znanstveni članak

Post-COVID Digital Banking Adoption in Kosovo: The Roles of Trust, Utility, and Physical Channels (str. 243-264)

Besa Hajdaraj, Driton Balaj, Helena Nikolić
Izvorni znanstveni članak

Artificial Intelligence and the Transformation of the Automotive Sectoral Innovation System (str. 265-288)

Kritsada Patluang
Izvorni znanstveni članak

Burnout and Digital Storytelling in Business and Economics Education in the Age of Artificial Intelligence: A Literature Review (str. 289-301)

Ana Globočnik Žunac, Petra Ercegovac, Ante Vuletić
Izvorni znanstveni članak

Economic Diplomacy and Bilateral Trade Flows in Times of Crisis: Evidence from Croatia (str. 302-322)

Danijel Mlinarić, Hrvoje Jošić, Antonio Vlahov
Izvorni znanstveni članak

