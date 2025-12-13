 Skoči na glavni sadržaj

Drvna industrija , Vol. 76 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 13.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Development of Laminated Bamboo Lumber from Lowland Bamboo (Oxytenanthera abyssinica) Culms Grown in Pawe, Ethiopia (str. 359-369)

Mahadi Mussa, Lamesa Abara, Misganaw Wale, Tsegaye Wubushet, Samson Waktole, Getachew Mezgebu, Getachew Desalegn, Daniel Gebeyehu, Getachew Desalegn
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1011kb
Determination of Bending Resistance and Modulus of Elasticity in CLT, Wood Materials and Wood Laminated Materials (str. 371-378)

Mehmet Nuri Yildirim, Suleyman Ozcan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 684kb
The Influence of Exchange Rate on Performance of Furniture Industry: The Case of Turkey (str. 379-389)

Mustafa Çayır, Nadir Ersen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 840kb
Sustainable Management of Wood Residues: Challenges of Recycling, Combustion and Environmental Impact (str. 391-398)

Marta Pędzik, Kamila Mizera, Karol Tomczak, Arkadiusz Kawa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 560kb
The Influence of PLA and CMC Coatings on Mechanical and Physical Properties of Recycled Packaging Papers (str. 399-406)

Sima Aalipour, Bita Moezzipour, Mearaj Sharari, Mohammad Ahmadi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 961kb
YOLOv7-Driven Visual Inspection System for Edge Banding Defects in Panel Furniture (str. 407-418)

Sijie Fu, Guozhen Lu, Wenyi Qian, Xianqing Xiong, Danting Lu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1166kb
Withdrawal Capacity of Double-Threaded Nuts Mounted in 3D-Printed Wood-Plastic Composites (str. 419-430)

Seid Hajdarevic, Murčo Obućina, Muhammed Jusufagic, Ibrahim Busuladzic, Alen Ibrisevic, Sandra Martinović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1347kb
Identification of Charred Wood from an Ancient Charcoal Production Site in the Black Forest of Germany (str. 431-439)

Marina Chavenetidou, Oliver Nelle
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2190kb
A Model-Based Approach for Optimal Price Calculation of Primary Wood Products (str. 441-454)

Andreja Pirc Barčić, Darko Motik, Stjepan Posavec, Margarita Bego, Ivana Perić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 631kb
Unethical Practices in Furniture Sales: Consumer Experiences and Recommendations for Responsible Business (str. 455-464)

Miriam Olšiaková, Erika Loučanová
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 723kb

