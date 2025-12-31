 Skoči na glavni sadržaj

Croatica Chemica Acta , Vol. 98 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.01.2026.

A Step-by-Step Synthesis of Pyridine-Benzimidazole-Chalcone Hybrids: Anticancer and Antimycobacterial Activity (str. 223-230)

Nagesh V. Edake, Samadhan A. Shenmare, Pravin S. Bhale, Mahesh G. Hublikar, Dattatraya G. Raut, Ganesh B. Pandhare, Nikita S. Pendpale, Sadanand N. Shringare, Raghunath B. Bhosale
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 13517kb
A View of the Inhibition Specificity of Aurintricarboxylic Acid Toward Protein Tyrosine Phosphatases: Implications for Structure-Based Phosphatase Inhibitor Design (str. 231-245)

Petar M. Mitrasinovic
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7378kb
Influence of Temperature and NaCl Impurities on Molecular Interactions in 1,4-Dioxane–Water Mixtures: A Grunberg–Nissan Model Analysis (str. 247-254)

Lilia Ajroudi, Moez Guettari, Ahmed El Aferni, Renato Tomaš, Tahar Tajouri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3332kb
Improving Polyphenol Profile, Antioxidant and Antiglycation Activity of Onion Bulbs (str. 255-265)

Valerija Vujčić Bok, Sanja Gagić, Ivana Šola, Petra Kašnjar Perković, Lucija Rubinić, Nika Celinić, Gordana Rusak, Željan Maleš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4974kb
Novel Laplacian Matrix-based Molecular Descriptors Derived by Graph Convolution: Development and Applications in QSAR Studies (str. 267-278)

Igor Kuzmanovski, Subhash C. Basak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8005kb
Synthesis, Characterization and Biological Evaluation of Imidazo[1,2-a]pyridine Integrated Thiazole Chalcones as Potent Anti-Breast Cancer and Antimicrobial Agents (str. 279-287)

Samadhan A. Shenmare, Dnyaneshwar M. Sirsat, Sadanand N. Shringare, Nagesh V. Edake, Nikita N. Mali, Raghunath B. Bhosale, Pravin S. Bhale
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8939kb
On the Double-Stranded DNA Model by Using an Analytical Method in Soliton Theory (str. 289-297)

Wei Gao, Haci Mehmet Baskonus
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 15213kb

