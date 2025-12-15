 Skoči na glavni sadržaj

Psihologijske teme , Vol. 34 No. 3, 2025.

  Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.

Konceptualizacija i mjerenje parentifikacije: pregled literature (str. 661-683)

Conceptualising and Measuring Parentification: A Scoping Review (str. 661-683)

Luka Stanić, Vanja Branica, Linda Rajhvajn Bulat
Pregledni rad

Povezanost prihvaćanja psiholoških miskoncepcija s metakognitivnim procjenama, obrazovanjem, kognitivnim stilom i paranormalnim vjerovanjima (str. 685-706)

The Relationships Between Acceptance of Psychological Misconceptions, Metacognitive Judgments, Education, Cognitive Style, and Paranormal Beliefs (str. 685-706)

Igor Bajšanski, Valnea Žauhar, Pavle Valerjev
Izvorni znanstveni članak

Rad od kuće kao nužan, ali neuobičajen oblik rada: slučaj hrvatskih radnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 (str. 707-727)

Working From Home as Necessary but Unusual Arrangement: The Case of Croatian Workers During COVID-19 Pandemic (str. 707-727)

Mitja Ružojčić, Zvonimir Galić, Antun Palanović, Maja Parmač Kovačić, Krešimir Žnidar
Izvorni znanstveni članak

Mjerenje sindroma sagorijevanja u Hrvatskoj upitnikom BAT-23: validacijsko istraživanje i statističke norme (str. 729-751)

Measuring Burnout Syndrome in Croatia Using the BAT-23: Validation Study and Statistical Norms (str. 729-751)

Darja Maslić Seršić, Blaž Rebernjak, Una Mikac, Vesna Buško, Jasmina Tomas, Hans De Witte
Izvorni znanstveni članak

Primjena metakognitivnih poticaja kod zadatka čitanja s razumijevanjem – prikaz procesnih modela samoregulacijskih aktivnosti (str. 753-780)

The Use of Metacognitive Prompts in a Reading Comprehension Task: Process Models of Self-Regulation (str. 753-780)

Martina Bažon
Izvorni znanstveni članak

Psihološki aspekti temperature boje svjetlosti (str. 781-804)

Psychological Aspects of Correlated Color Temperature of Light (str. 781-804)

Željko Jeremić, Dragutin Ivanec
Pregledni rad

Metodološki izazovi u istraživanjima međugrupne prijetnje: smjernice za buduća istraživanja (str. 805-827)

Methodological Challenges in Intergroup Threat Research: Guidelines for Future Studies (str. 805-827)

Ena Uzelac
Pregledni rad

Kvalitativna studija odnosa korištenja pornografije i seksualnoga maštanja (str. 829-852)

Qualitative Study of the Relationship Between the Use of Pornography and Sexual Fantasy (str. 829-852)

Hana Mutka, Tanja Jurin, Maja Kolanović
Izvorni znanstveni članak

Kako mjeriti povezivanje majke i fetusa: validacija hrvatske verzije Inventara prenatalne privrženosti (str. 853-872)

How to Measure Maternal-Foetal Bonding: Validation of the Croatian Version of the Prenatal Attachment Inventory (str. 853-872)

Maja Brekalo, Nikolina Vukšić, Marijana Matijaš, Maja Žutić, Sandra Nakić Radoš
Izvorni znanstveni članak

Što čestice doista mjere? Uvod u teoriju odgovora na zadatak (str. 873-898)

What Do Items Really Measure? An Introduction to Item Response Theory (str. 873-898)

Ana Ćosić Pilepić
Pregledni rad

