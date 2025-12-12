 Skoči na glavni sadržaj

Vjesnik bibliotekara Hrvatske , Vol. 68 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 12.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Predmetno kazalo (str. VII-IX)

Kristina Feldvari
265kb
Uvodna riječ (str. XI-XIV)

Denis Kos, Nikica Gardijan
Uvodnik

233kb
Umjetna inteligencija i akademski integritet i čestitost: etičke implikacije integracije generativne umjetne inteligencije u sustav visokog obrazovanja i znanosti (str. 1-35)

Milijana Mićunović, Boris Bosančić
Izvorni znanstveni članak

596kb
(De)konstrukcija informacijskog pretraživanja: primjena alata generativne umjetne inteligencije pri oblikovanju pretraživačkih nizova za bazu podataka MEDLINE/PUBMED (str. 37-76)

Ivana Majer, Lea Škorić
Izvorni znanstveni članak

768kb
Umjetna inteligencija u knjižnicama osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj: poznavanje i primjena tehnologija UI-a od strane knjižničara (str. 77-104)

Mirko Duić
Izvorni znanstveni članak

510kb
Implementacija virtualnog asistenta u visokoškolskoj biomedicinskoj knjižnici: analiza korisničkih stavova i interakcija s virtualnim asistentom (str. 105-132)

Lovela Machala Poplašen, Andrija Štajduhar
Izvorni znanstveni članak

435kb
Disruptivni potencijal primjene umjetne inteligencije u knjižnicama: teorijski, regulatorni i strateški aspekti (str. 133-155)

Tomislav Ivanjko, Jurica Dlesk
Pregledni rad

369kb
Javne knjižnice i umjetna inteligencija: trendovi, izazovi i perspektive (str. 157-188)

Alessandro Gandolfo
Pregledni rad

440kb
Primjena alata generativne umjetne inteligencije u visokoškolskim knjižnicama: uvid u znanstvene i stručne radove (str. 189-220)

Nikica Gardijan
Pregledni rad

412kb
Prema primjeni Akta o umjetnoj inteligenciji – regulacija umjetne inteligencije u Europskoj Uniji i potencijalni utjecaj na knjižnice (str. 221-242)

Anita Katulić, Tihomir Katulić
Pregledni rad

392kb
Osnaživanje knjižničara: alati umjetne inteligencije za bolje korisničko iskustvo (str. 243-263)

Tito Kliska, Dinka Markulin
Prethodno priopćenje

371kb
Korisnički stavovi o mogućem uvođenju alata umjetne inteligencije (UI) u Dubrovačkim knjižnicama – Narodnoj knjižnici Grad: prilike i izazovi u društvenom kontekstu (str. 265-284)

Marjana Leventić Šipčić
Prethodno priopćenje

362kb
Umjetna inteligencija (UI) kao agent? identifikacija i opis umjetne inteligencije kao stvaratelja sadržaja publikacija (str. 285-300)

Ana Knežević Cerovski, Petra Pancirov
Stručni rad

1787kb
AI-powered cataloguing: a practical guide to building a cataloguing application with power apps. Hannes Lowagie; London: Facet publishing, 2025. (str. 301-303)

Ana Golubić
Recenzija, prikaz

234kb
New horizons in Artificial Intelligence in libraries. Edited by Edmund Balnaves [et al.]. Berlin; Boston: De Gruyter Saur, 2025 (str. 304-306)

Tito Kliska
Recenzija, prikaz

231kb
The De Saulles, M. The AI and data revolution: understanding the new data landscape. London: Facet Publishing, 2025 (str. 307-310)

Luka Semenski
Recenzija, prikaz

198kb

