Vjesnik bibliotekara Hrvatske , Vol. 68 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 12.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Kristina Feldvari
Kazalo
Denis Kos, Nikica Gardijan
Uvodnik
Milijana Mićunović, Boris Bosančić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Majer, Lea Škorić
Izvorni znanstveni članak
Mirko Duić
Izvorni znanstveni članak
Lovela Machala Poplašen, Andrija Štajduhar
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Ivanjko, Jurica Dlesk
Pregledni rad
Alessandro Gandolfo
Pregledni rad
Nikica Gardijan
Pregledni rad
Anita Katulić, Tihomir Katulić
Pregledni rad
Tito Kliska, Dinka Markulin
Prethodno priopćenje
Marjana Leventić Šipčić
Prethodno priopćenje
Ana Knežević Cerovski, Petra Pancirov
Stručni rad
Ana Golubić
Recenzija, prikaz
Tito Kliska
Recenzija, prikaz
Luka Semenski
Recenzija, prikaz
