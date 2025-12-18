 Skoči na glavni sadržaj

Review of Croatian History , Vol. 21 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

Le christianisme primitif et la mythologie gréco-romaine. Rejet, réinterprétation et stratégie apologétique (str. 7-33)

francuski pdf 247kb
Early Christianity and Greco-Roman Mythology. Rejection, Reinterpretation, and Apologetic Strategy (str. 7-33)

Marko Marina
Pregledni rad

Habsburg Religious Politics in Croatian and Slavonian Military Frontier During the Thirty Years War (str. 35-52)

Zlatko Kudelić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 198kb
Cronyism, Patronage and Nepotism in Ivan Kukuljević’s Correspondence. A Historical Network Analysis (str. 53-82)

Tihana Kušter
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1563kb
Faculty of Philosophy in Zagreb in the Context of Austro-Hungarian Universities 1875-1900, with Special Emphasis on Science and Mathematics Teaching Staff (str. 83-106)

Tihomir Vukelja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 500kb
Contribution to the Research on Srpska Banka D. D. Zagreb Organisation and Business in the Period of the Austro-Hungarian Monarchy (str. 107-131)

Siniša Lajnert, Ivica Halapir
Pregledni rad

engleski pdf 201kb
“Old Dubrovnik Hospital”. From Construction to Relocation (str. 133-155)

Minela Fulurija Vučić, Irena Ipšić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 197kb
Preparations of Banal Croatia for Italy’s Entry into the First World War (str. 157-180)

Miroslav Kota
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 205kb
Relationship Dinamo – Gradjanski from the Perspective of Various Printed Press Outlets Outside Yugoslavia (str. 181-209)

Matijas Baković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 263kb
Women Cominform Migrants from Yugoslavia. Those who left and those who returned. Examples from the USSR, Czechoslovakia, and Hungary (str. 211-236)

Tatjana Šarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 201kb
Activities of the Croatian Liberation Movement at the Congresses of the World Anti-Communist League from 1970 to 1975 (str. 237-266)

Ivan Tepeš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 225kb

