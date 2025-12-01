 Skoči na glavni sadržaj

Oeconomica Jadertina , Vol. 15 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Kako nelinearna fiskalna reakcija utječe na fiskalnu održivost Hrvatske u uvjetima promjenjivih režima fiskalne politike? (str. 3-18)

Luka Bašić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 502kb
AI versus Human Content Creation on Instagram: Engagement Outcomes and Consumer Perceptions (str. 19-47)

Mara Ilinca Fron, Cristina Fleseriu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1114kb
The correlation between organizational climate and employee’s job satisfaction: Results from Croatian enterprises (str. 48-70)

Davor Perkov, Mihael Plećaš, Ana Marinović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 535kb
The Psychology of Economic Narratives: Emotional Asymmetry and the Paradox of Inflation Forecasts (str. 71-89)

Magdalena Zubiel, Mariusz Lipowski, Magdalena Szyszko, Agnieszka Springer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 435kb
Implementacija višeagentnog sustava umjetne inteligencije za donošenje financijskih trgovačkih odluka (str. 90-115)

Ive Botunac
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 935kb
Tematska analiza korporativnog diskursa o raznolikosti i inkluziji u organizacijskim dokumentima (str. 116-133)

Antonio Topalović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 444kb
Stavovi rezidenata o nematerijalnoj kulturnoj baštini i mogućnosti unaprjeđenja turističke ponude (str. 134-149)

Iva Podrug, Slaven Bertoša, Jasmina Gržinić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 467kb

Posjeta: 0 *