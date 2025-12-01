 Skoči na glavni sadržaj

Građevinar , Vol. 77 No. 11., 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Likvefakcija u Hrvatskoj: procjena rizika i brze postpotresne odluke – pet godina poslije (str. 1037-1055)

hrvatski pdf 4910kb
Liquefaction in Croatia: Risk assessment and rapid post-earthquake decision-making – five years later (str. 1037-1055)

Meho Saša Kovačević, Mario Bačić, Lovorka Librić, Danijela Jurić Kaćunić
Izvorni znanstveni članak

Prevrtanje nepridržanih zidova – prevladavajući mehanizam oštećenja starih zidanih zgrada (str. 1057-1069)

hrvatski pdf 5416kb
Overturning of unreinforced masonry walls – predominant failure mechanism in historic masonry buildings (str. 1057-1069)

Katarina Jajčević, Marija Demšić, Marta Šavor Novak, Josip Atalić, Mario Uroš
Prethodno priopćenje

Preliminarna inženjerskogeološka i geotehnička istraživanja geohazarda pokrenutih Petrinjskom serijom potresa 2020.-2021. (str. 1071-1082)

hrvatski pdf 5413kb
Preliminary engineering geological and geotechnical investigation of geological hazards induced by Petrinja Earthquake Series 2020-2021 (str. 1071-1082)

Snježana Mihalić Arbanas, Željko Arbanas, Sanja Bernat Gazibara, Martin Krkač
Prethodno priopćenje

Cjelovita obnova zgrade Hrvatskog doma u Petrinji (str. 1083-1103)

hrvatski pdf 20462kb
Comprehensive Reconstruction of the “Hrvatski dom“ Building in Petrinja (str. 1083-1103)

Mario Todorić, Miroslav Duvnjak, Petar Todorić, Krešimir Todorić
Stručni rad

Posjeta: 0 *