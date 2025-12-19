 Skoči na glavni sadržaj

Polemos - Međunarodne studije , Vol. XXVIII No. 1-2, 2025.

  Datum izdavanja: 19.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.12.2025.

Impressum i sadržaj (str. 1-3)


Uvodnik (str. 5-6)

Editorial (str. 7-8)

Vladimir Filipović, Danijela Lucić
Uvodnik

O zarobljenim francuskim pilotima tokom operacije Deliberate Force u Bosni i Hercegovini 1995. godine (str. 13-45)

About Captured French Pilots During the Deliberate Force Operation in Bosnia and Herzegovina in 1995.

Kosta Nikolić
Izvorni znanstveni članak

The Legal Protection of the Bodies of the Dead in Armed Conflict From Physical Ill-Treatment (str. 47-71)

Pravna zaštita tijela umrlih u oružanom sukobu od fizičkog zlostavljanja

Ivica Kinder, Dijana Gracin
Izvorni znanstveni članak

Russia’s Anti-Colonial Strategic Narrative Towards the Global South (str. 73-88)

Ruski antikolonijalni strateški narativ usmjeren prema Globalnom jugu

Janko Bekić, Hrvoje Cvijanović
Izvorni znanstveni članak

Perspektiva neutralnosti: pravni i politički izazovi nakon ruske agresije na Ukrajinu 2022. (str. 89-107)

The Perspective of Neutrality: Legal and Political Challenges After the Russian Aggression Against Ukraine in 2022

Marin Jašić
Pregledni rad

Prikupljanje podataka iz otvorenih izvora i obavještajne službe: pravo na privatnost (str. 109-124)

Information Gathering from Open Sources and National Intelligence Services: Right to Privacy

Stjepan Novak
Pregledni rad

Ekonomski odnosi Jugoslavije i Egipta (1967.) (str. 125-145)

Economic Relations Between Yugoslavia and Egypt (1967)

Nikola Perković
Izvorni znanstveni članak

Kritički osvrt na znanstvene prikaze odnosa NATO-a i Zapadnog Balkana (str. 147-168)

A Critical Review of Scientific Papers on the Relationship Between NATO and the Western Balkans

Danijel Bačan, Jelena Lončar
Izvorni znanstveni članak

HANNAH ARENDT – BIOGRAFIJA (str. 173-175)

Bruno Korea Gajski
Recenzija, prikaz

OSOBNOST I MOĆ (str. 176-179)

Bruno Korea Gajski
Recenzija, prikaz

