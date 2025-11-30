Zagreb International Review of Economics & Business , Vol. 28 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 30.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Amina Malik, Bilal Latif, Babar Zaheer Butt
Izvorni znanstveni članak
Prem Bahadur Budhathoki, Arjun Kumar Dahal, Ganesh Bhattarai
Izvorni znanstveni članak
Zeba Danish, Parvaiz Talib
Izvorni znanstveni članak
Bogdan Glavan, Flavia Anghel, Karl-Friedrich Israel
Izvorni znanstveni članak
Qazi Yasir Arafat
Izvorni znanstveni članak
Shahina Qurban Jan, Jiang Junfeng, Muhammad Babar Iqbal, Bilawal Ansari
Izvorni znanstveni članak
Ena Pecina, Irena Raguž Krištić, Andrija Sabol
Izvorni znanstveni članak
Atilla Aydın
Izvorni znanstveni članak
Karolina Kokot, Nikolina Dreven, Marina Klačmer Čalopa
Izvorni znanstveni članak
Zdravko Šergo, Ana Težak Damijanić, Jasmina Gržinić
Izvorni znanstveni članak
Misbah Batool, Faiza Azhar Khan, Saira Tufail
Izvorni znanstveni članak
Emre Kadir Ozekenci
Izvorni znanstveni članak
Katja Debelak, Primož Pevcin
Izlaganje sa skupa
Vaiva Petrylė
Izlaganje sa skupa
Ana Budimir, Blaženka Knežević
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *