Zagreb International Review of Economics & Business , Vol. 28 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.

Sadržaj

Regulatory Capital Adequacy Ratio is an Elixir For Efficiency in Islamic Banks (str. 7-22)

Amina Malik, Bilal Latif, Babar Zaheer Butt
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 300kb
Unlocking Prosperity: How Inflation, Unemployment, Capital Formation, and Landlockedness Shape Economic Growth in Asia (str. 23-47)

Prem Bahadur Budhathoki, Arjun Kumar Dahal, Ganesh Bhattarai
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 427kb
Nexus between Personality and Entrepreneurial Intention: A Research Framework Proposal (str. 49-65)

Zeba Danish, Parvaiz Talib
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 332kb
Public Funding of Entrepreneurship: a Case Study on Start-ups in Romania (str. 67-87)

Bogdan Glavan, Flavia Anghel, Karl-Friedrich Israel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 798kb
The Impact of Earnings Management on the Efficiency and Stability of Islamic and Conventional Banks: Evidence from Pakistan (str. 89-104)

Qazi Yasir Arafat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 349kb
How Green Creativity Acts as a Mediator between the Intention of Female Entrepreneurship and Career Sustainability: A Research Conducted within the Context of Small and Medium-Sized Enterprises in Pakistan (str. 105-127)

Shahina Qurban Jan, Jiang Junfeng, Muhammad Babar Iqbal, Bilawal Ansari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 676kb
Testing the Efficiency of Classic Theories of Capital Structure in Bank-oriented Financial Systems (str. 129-153)

Ena Pecina, Irena Raguž Krištić, Andrija Sabol
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 459kb
Testing The Prebisch-Singer Hypothesis for the Turkish Economy: Evidence from Recent Time Series Techniques (str. 155-176)

Atilla Aydın
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1586kb
Impact of Female Representation in Management and Supervisory Boards on Companies’ Performance (str. 177-192)

Karolina Kokot, Nikolina Dreven, Marina Klačmer Čalopa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 505kb
The Twin Deficit Hypothesis in Developed Nations: A Panel Analysis of Tourism and Non-Tourism Economies (str. 193-230)

Zdravko Šergo, Ana Težak Damijanić, Jasmina Gržinić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1925kb
Radical Innovations and Economic Development: Comparative Role of Social and Human Capital in Developing Countries (str. 231-254)

Misbah Batool, Faiza Azhar Khan, Saira Tufail
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 472kb
Assessment of Green Logistics Market Performance of Selected Countries: A Comprehensive and Novel Multi-Criteria Decision-Making Approach (str. 255-285)

Emre Kadir Ozekenci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1165kb
The Role of Artificial Intelligence in Bridging the Negative Effects of an Aging Workforce on Productivity (str. 287-302)

Katja Debelak, Primož Pevcin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 314kb
Development of the Baltic Countries’ Export Network (str. 303-317)

Vaiva Petrylė
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 327kb
From Browsing to Buying: Analyzing Preferences of Females and Males in Non-Luxury Online Apparel Shopping in Croatia – An Exploratory Analysis (str. 319-336)

Ana Budimir, Blaženka Knežević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 294kb

