InterEULawEast : Journal for the international and european law, economics and market integrations , Vol. 12 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.

Sadržaj

Editorial (str. V-V)

Hana Horak
Uvodnik

engleski pdf 48kb
LEGAL REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT IN EU: CHALLENGES AND PROSPECTS (str. 1-35)

Aizat Begzhan, Sailaubek Alibekov, Ainur Kussainova, Zhanat Zhailau, Dana Baitukayeva
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1459kb
EU FAMILY LAW AND THE PROTECTION OF TRADITIONAL FAMILY VALUES (str. 37-77)

Ivan Šimović, Josipa Kokić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 945kb
SUI GENERIS PROTECTION OF AI-GENERATED OUTPUTS IN UKRAINE (str. 79-103)

Anna Shtefan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 783kb
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRATEGIC ROLE OF THE SUPERVISORY BOARD AND THE INTEGRATION OF SUSTAINABILITY GOALS (str. 105-124)

Darko Tipurić, Zlatko Žuro
Prethodno priopćenje

engleski pdf 763kb
PROSPECTS FOR FISCAL POLICY ENHANCEMENT BY IMPROVING THE EFFICIENCY OF METHODS RELATED TO MACROECONOMIC MANAGEMENT: ARMENIA’S CASE (str. 125-163)

Nairi Sargsyan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1161kb
EFFECTS OF AUDITS QUALITY ON EARNINGS MANAGEMENT: EVIDENCE FROM CROATIA (str. 165-200)

Ana Ježovita, Boris Tušek
Prethodno priopćenje

engleski pdf 3190kb
TECHNOLOGICAL CHANGES AND THE IMPACT ON WORKING HOURS (str. 201-220)

Olena Sereda, Vladyslav Tkachenko, Halia Chanysheva, Оlena Lutsenko, Natalya Vapnyarchuk
Pregledni rad

engleski pdf 758kb
NON-CONFORMITY IN AN ASSET DEAL AND A SHARE DEAL (str. 221-260)

Antun Bilić, Ivan Luetić
Pregledni rad

engleski pdf 914kb
HOLISTIC APPROACH FOR EMPLOYEES' PRIVACY PROTECTION IN THE CONTEMPORARY WORKPLACE (str. 261-293)

Andrijana Bilić
Pregledni rad

engleski pdf 858kb
ECONOMIC FOUNDATIONS FOR IMPROVEMENT OF TAX POLICY IN DIGITAL ECONOMY (str. 295-329)

Seilkhan Zholdoshbekova, Dashuai Wu, Ji Yu, Maria Umarova, Azisbek Beksultanov
Pregledni rad

engleski pdf 1087kb
THE ESTABLISHMENT OF ARBITRAL TRIBUNALS UNDER THE RULES OF THE PERMANENT ARBITRATION COURT AT THE CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY AND SELECTED INTERNATIONAL ARBITRAL INSTITUTIONS (str. 331-377)

Andreja Čavlina, Anica Hunjet, Dominik Mišević
Pregledni rad

engleski pdf 1801kb
PROMOTING SCHOLARLY INFLUENCE IN EUROPEAN ECONOMIC AND LEGAL STUDIES (str. 379-399)

Domagoj Sajter
Stručni rad

engleski pdf 1951kb

