Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS , Vol. 23 No. 6, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.

Is Harmonization of Labour Related Laws at the EU Level Possible and Economically Justified (str. 600-614)

Vatroslav Zovko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 590kb
Examining the Moderating Role of Phubbing in the Impact of Workplace Incivility on Organisational Ostracism (str. 615-631)

Mehmet Ali Canbolat, Esra Yildiz, Morena Paulišić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 621kb
Highly Accurate Hybrid Method for Attention Deficit Hyperactivity Disorder Classification Based on ANFIS-RFE-GWO (str. 632-657)

Deepika Deepika, Shaveta Arora, Meghna Sharma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1133kb
Transformative Potential of GenAI in Higher Education (str. 658-667)

Mario Dumančić, Nataša Rogulja, Maja Homen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 522kb
Large Language Models in Physics: analysis of accuracy and teacher perception (str. 668-684)

Boško Lišnić, Marija Gaurina
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 517kb
Use of Mixed Method in Marketing Research: A Content Analysis (str. 685-699)

Mustafa Polat, Yusuf Öcel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 428kb
The Role of Social Media Advertisements on Brand Awareness and Brand Loyalty Based on S-O-R Paradigm (str. 700-717)

Emine Şenbabaoğlu Danacı
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 564kb
Navigating ESG Compliance in Supply Chains: Risks and Opportunities for Small Open Economies (str. 718-731)

Ernest Vlacic, Katarina Djulic, Amir Topalović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 442kb
Determinants of Big Data Technology Adoption in Smart Cities of European Union (str. 732-759)

Jasmina Pivar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 714kb
Digital Progress and Convergence in Europe: A Cluster Analysis of Digital Economy and Society Index Dimensions from 2016 to 2020 (str. 760-781)

Jovana Zoroja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1401kb

