Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues , Vol. 38 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

A practical research to explain the importance of waste recycling and renewable energy generation for industrial production and sustainability (str. 201-218)

Ahmed Yusuf Sarihan, Fatih Ayhan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 804kb
Circular packaging innovation from business and consumer perspectives: Desirable directions for innovation in small and medium-sized enterprises (str. 219-233)

Lenka Branska, Michal Patak, Zuzana Pecinova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 545kb
The use of the Delphi method in the creation of the SERVQUAL model for measuring the quality of services in fitness clubs (str. 235-250)

Milijanka C. Ratković, Slobodan Adžić, Dragan D. Tomašević, Andrijana Kos Kavran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 973kb
Exploring the role of personal characteristics in mobile shopping apps usage (str. 251-263)

Matea Matić Šošić, Marija Bečić, Perica Vojinić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 236kb
Enriching knowledge for raising awareness of sustainable tourism: A gen Z perspective (str. 265-281)

Lorena Bašan, Ivan Butković, Kristina Črnjar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 276kb
Analyzing user-generated reviews to identify experience dimensions and their impact on satisfaction with mobile banking applications (str. 283-297)

Kenan Mahmutović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 267kb
The role of perceived celebrity fame origin in shaping purchase intentions among young consumers (str. 299-312)

Marina Đukić, Iva Buljubašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 429kb
Determinants of digital euro acceptance among students: The role of privacy concerns and the limitations of security measures (str. 313-327)

Dujam Kovač, Mario Pečarić, Antea Jovanović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 348kb
Relationship between regional disparities and national growth in Croatia (str. 329-342)

Tomislav Sekur, Marija Beg, Tamara Slišković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2268kb
Governance models and pandemic outcomes: Analysing the impact of stringency, economic strength and health system capacity on excess mortality (str. 343-356)

Tamara Tomić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 466kb
Marina and local community in social responsibility: A case study of Punat (str. 359-371)

Daniela Gračan, Tihomir Luković, Romina Agbaba
Prethodno priopćenje

engleski pdf 282kb
Clustering regional competitiveness in Central and Eastern Europe: Insights from the k-means method (str. 373-386)

Ivana Unukić, Nataša Nater Drvenkar
Prethodno priopćenje

engleski pdf 2066kb
Owners’ perspectives on key internal factors for a family business generational transition: The Croatian context (str. 387-398)

Iva Senegović, Rino Medić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 230kb
Salary increase as a driver of productivity (str. 399-408)

Maja Buljat, Sendi Deželić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1192kb
The path to self-employment: Analysis of the motivation and specific characteristics of women entrepreneurs (str. 409-421)

Tihana Koprivnjak Popović, Ružica Stanić, Nika Hlebec
Prethodno priopćenje

engleski pdf 407kb
Interdisciplinary management research conference – IMR 2025 (str. 425-426)

Jerko Glavaš, Marija Ileš Kaplan, Ivana Unukić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 66kb

