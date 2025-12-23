 Skoči na glavni sadržaj

Časopis za suvremenu povijest , Vol. 57 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

engleski pdf 692kb
Profesor Pravnoga fakulteta Ladislav Polić kao rektor Sveučilišta u Zagrebu (str. 521-554)

Velimir Veselinović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 692kb
engleski pdf 289kb
„Želimo spasiti Hrvatsku od daljnje katastrofe”: ciljevi misije potpukovnika Ivana Babića (str. 555-586)

Tomislav Kardum
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 289kb
engleski pdf 311kb
Hrvatska u komunističkoj Jugoslaviji – prilog istraživanju (str. 586-622)

Davor Marijan
Pregledni rad

hrvatski pdf 311kb
engleski pdf 172kb
Nepročitano pismo? Zagonetni slučaj Matvejevićeva pisma Titu (str. 623-639)

Mirjana Kasapović
Pregledni rad

hrvatski pdf 172kb
engleski pdf 224kb
Veterani kao tema istraživanja i skrb Republike Hrvatske o hrvatskim braniteljima 1991. – 2017. (str. 641-665)

Aleksandar Jakir, Andrijana Perković Paloš
Pregledni rad

hrvatski pdf 224kb
engleski pdf 69kb
Znanstveni skup Isti rod, različite sudbine. Muškarac može biti i…, Slavonski Brod, 4. prosinca 2024. (str. 669-669)

Karolina Hegediš
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 69kb
engleski pdf 62kb
Hubert Wolf, Papa i đavao. Vatikanski arhivi i Treći Reich (Zagreb: Sandorf, 2021.), 338 str. (str. 672-672)

Karolina Kompes
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 62kb
engleski pdf 79kb
Kultura sjećanja na ratne i poratne žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda. Zbornik radova znanstveno-stručnog simpozija Kultura sjećanja na ratne i poratne žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda, ur. Wollfy Krašić (str. 674-677)

Branimir Zmijanović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 79kb
engleski pdf 70kb
Hrvoje Mandić, Rat nakon rata 1945.-1951. Kazneni progoni jataka protukomunističke gerile u Hercegovini (Zagreb: Despot infinitus, 2025.), 374 str. (str. 677-680)

Marija Magdalena Šutalo
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 70kb
engleski pdf 63kb
Ladislav Žerjavić, Iznevjereni ideali: od Lenjina do Golog otoka, prir. Tomislav Branđolica (Zagreb: Naklada Nediljko Dominović, 2022.), 208 str. (str. 680-682)

Domagoj Kukulj
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 63kb
engleski pdf 81kb
Zdenko Radelić, Sjećanja: Prilozi za povijest i historiografiju (1954.–2024.) (Zagreb: Tragovi prošlosti, 2024.), 479 str. (str. 682-687)

Tomislav Anić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 81kb

