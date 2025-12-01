 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems , Vol. 13 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Assessment of Water Quality of El Oulfa Wetland (Morocco) Using the Water Quality Index and the Trophic State IndeX (str. 1-16)

Badr Nachchach, Halima Jounaid, Mohamed Taoufik, Nihad Chakri, Fouad Amraoui, Touria Ould Bellahcen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3827kb
Phase Domain Modelling for Optimal Distributed Generator Placement and Clean Power Production Using Particle Swarm Optimization Assisted Target Seeking Algorithm (str. 1-21)

Rana Muzammil Dilshad, Ghulam Amjad Hussain, Syed Muhammad Ali Shah, Attaullah Khidrani, Zeeshan Rashid, Zeeshan Ahmad Arfeen, Haris M. Khalid
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1486kb
Machine Learning Electrical Load Forecasting: an application in microgrid energy consumption with adaboost regressor approach and a comparative study with hybrid method based on LSTM and MLP approaches (str. 1-23)

Yao Bokovi, Kabe Moyème, Sedzro Kwami Séname, Takouda Pidéname, Lare Yendoubé
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 12884kb
Comparative Life Cycle Assessment of Alternative Fuels for Transport Sector Decarbonization (str. 1-13)

Botond Mecséri, Chunyan Si, Petar Sabev Varbanov, Péter Németh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 654kb
Geospatial Approaches to Enhancing Urban Flood Resilience in Auckland, New Zealand: Implementation of Innovative Mitigation Strategies (str. 1-25)

Sai Meghana Annadi, Funmilayo Ebun Rotimi, George Dokyi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2507kb
Enhancing Electric Vehicle Charging Stations through Internet of Things Technology for Optimizing Photovoltaic and Battery Storage Integration (str. 1-15)

Syafii Syafii, Krismadinata Krismadinata, Fahmi Fahmi, Farah Azizah, Imra Nur Izrillah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1369kb
The Dynamic Linkage between Private Credit, Renewable Energy, Economic Growth, and Carbon Emissions in Indonesia (str. 1-17)

Andrian Budi Prasetyo, Mohamad Egi Destiartono, Firmansyah Firmansyah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1122kb
Drying Kinetics in Solar Dehydration of Tomato (str. 1-21)

Rosa A. Olmos-Cruz, Guillermo Martínez-Rodríguez, Evangelina Sánchez-García
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2043kb
Enhanced Spectral Analysis Approaches for Predicting Critical Failures in Lithium-Ion Batteries: A Wavelet-Based Framework (str. 1-16)

Mario Eduardo Carbono dela Rosa, Jazael Gómez, Adalberto Ospino, José Miguel Sánchez-De-La-Hoz, Carlos Robles
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2260kb
An overall assessment of multi-criteria decision support system framework in the context of sustainability (str. 1-26)

Nguyen Thanh, Nguyen Ngoc Bach, Nguyen Binh Nguyen, Le Quang Sang, Luu Le Quyen, Vu Minh Phap
Pregledni rad

engleski pdf 3582kb
Predicting Energy Saving in Air Conditioning and Mechanical Ventilation Systems by Optimising the Air-side Parameters for Different Time Zones (str. 1-20)

Nur Izyan Zulkafli, Mohamad F. Sukri, Musthafah Tahir, Mohamad Fani Sulaima, Dawid P. Hanak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1554kb
Artificial Intelligence-Supported Hyperfuzzy VIKOR-DEA Framework for Sustainable Supply Chain and Energy Optimization in Smart Cities (str. 1-16)

Fadoua Tamtam, Mustapha Amzil, Wissam Jenkal, Larbi Yacoubi, Amina Tourabi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1202kb
Maximum Power Point Tracking Based Solar Powered Hybrid System of Constant Speed Induction Motor and Electrical Load under Partial Shading Condition using Priority Based Modelling (str. 1-20)

Nouman Ashraf, Zeeshan Rashid, Ghulam Amjad Hussain, Usman Humayun, Farrukh Hafeez, Zeeshan Ahmad Arfeen, Farhan Malik
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1680kb
Roof-Harvested Rainwater Quality Analysis and Freeze Treatment Using Progressive Freeze Concentration (str. 1-19)

Chee Yang How, Mazura Jusoh, Zaki Yamani Zakaria, Mohamad Sukri Mohamad Yusof, Imran Ullah Khan, Aishah Rosli, Shuhada Atika Idrus Saidi, Zurina Mohamad, Aziatul Niza Sadikin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3008kb
The Optimal Tilt Angle for Maximizing Energy Production from Bifacial solar Panels Under Varying Height in Tropical Regions (str. 1-21)

Ujah Peter, David Mulati, Joseph Kamau, Timonah Soitah
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2460kb
Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - Volume XIII (str. 1-29)

Doris Beljan, Neven Duic
Uvodnik

engleski pdf 979kb

