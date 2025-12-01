Journal of Sustainable Development of Natural Resources Management , Vol. 1 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 31.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.
Sadržaj
Stanislav Boldyryev, Sharifah Rafidah Wan Alwi, Petar Sabev Varbanov, Marzena Nowak-Ocłoń, Ting Pan, Haoshui Yu
Pregledni rad
Rachel Olawoyin, George Owusu Amoah, Julia Quaicoe
Izvorni znanstveni članak
Retwando Retwando, Bustari Muhctar, Yulhendri Yulhendri
Izvorni znanstveni članak
Xiaohong Han, Ning Li, Guilian Liu
Izvorni znanstveni članak
Petar Varbanov, Xue-Chao Wang
Uvodnik
