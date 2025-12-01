 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Sustainable Development of Natural Resources Management , Vol. 1 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Energy Implications of Circular Economy Solutions and Renewable Energy Integration (str. 1-35)

Stanislav Boldyryev, Sharifah Rafidah Wan Alwi, Petar Sabev Varbanov, Marzena Nowak-Ocłoń, Ting Pan, Haoshui Yu
Pregledni rad

engleski pdf 2323kb
Influence of Atmospheric Moisture on Renewable Energy Generation in the Ecological Zones of Ghana (str. 1-20)

Rachel Olawoyin, George Owusu Amoah, Julia Quaicoe
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1500kb
Analyzing the Impact of Food Access and Social Institutions on Farmers’ Food Sufficiency through Information Technology and Environmental Moderation in West Sumatra, Indonesia (str. 1-24)

Retwando Retwando, Bustari Muhctar, Yulhendri Yulhendri
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 839kb
Coupling Optimization of the Distillation and Absorption Columns and Its Application in Methanol-to-Olefins Process (str. 1-11)

Xiaohong Han, Ning Li, Guilian Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 830kb
Journal of Sustainable Development of Natural Resources Management: Volume I (str. 1-1)

Petar Varbanov, Xue-Chao Wang
Uvodnik

engleski pdf 285kb

