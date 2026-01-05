 Skoči na glavni sadržaj

International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 05.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 05.01.2026.

Leveraging Word2Vec-Enhanced CNN-LSTM Hybrid Architecture for Sentiment Analysis in E-Commerce Product Reviews (str. 1-10)

Kosala Natarajan, Nirmalrani V, Gowri S, Ramya G Franklin, Poornima D, Jabez J
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1316kb
Sentivolve: Utilizing FastText, CRF, HAN, and Random Forests for Enhanced Sentiment Analysis (str. 11-25)

T. Anilsagar, S. Syed Abdul Syed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2060kb
A Video Summarization Technique using Multi- Feature DWHT and GMM for CBVR System (str. 27-35)

Dappu Asha, Y. Madhavee Latha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2027kb
Privacy Integrity-Aware Blockchain Communication in Federated Edge Learning Platform (str. 37-47)

Chitresha Jain, Payal Chaudhari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 752kb
Parallel and Distributed Multi-level Entropy- Based Approach for Adaptive Global Frequent Pattern Mining in Large Datasets (str. 49-64)

Houda Essalmi, Anass El Affar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1407kb
Assessment of Battery Degradation Using Rainflow Cycle-Counting Algorithm: A Recent Advancement (str. 65-79)

Mohamad Faizal Yusman Mohd Hanappi, Ahmad Asrul Ibrahim, Nor Azwan Mohamed Kamari, Mohd Hairi Mohd Zaman
Pregledni rad

engleski pdf 785kb
Prof. Goran Martinović, PhD (str. 81-81)

Irena Galić, Mario Vranješ
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

engleski pdf 110kb

