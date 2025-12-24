 Skoči na glavni sadržaj

Economic research - Ekonomska istraživanja , Vol. 38 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 24.12.2025.

UNDERSTANDING THE NEXUS BETWEEN INFORMATION ASYMMETRY, INTERNAL FINANCE, AND INVESTMENT EFFICIENCY: INSIGHTS FROM LISTED FIRMS IN VIETNAM (str. 1-24)

Quyen Doan Thuc, Hoa Thi Nguyen, Thanh Vu Manh, Tran Thai Ha Nguyen
Izvorni znanstveni članak

URBAN WEALTH SCALING IN KOREA (str. 25-43)

Sanghoon Lee
Izvorni znanstveni članak

DOES A RELATIONSHIP BETWEEN TAXPAYERS’ PERSONAL TAX CULTURE, SELF-TRANSCENDENCE, AND OPENNESS TO CHANGE EXIST? (str. 45-69)

Lidija Hauptman, Aleksandra Hlastec
Izvorni znanstveni članak

DOES THE GOVERNMENT FINANCIAL SCHEME PM-KISAN SAMMAN NIDHI INCREASE AGRICULTURAL PRODUCTION AND TAX REVENUE? (str. 71-89)

Rahul Singh Gautam, Shailesh Rastogi
Izvorni znanstveni članak

POLITICAL INFLUENCE IN LOCAL DEVELOPMENT: HOW CITIZENS PERCEIVE POLICY DECISIONS (str. 91-114)

Sunčana Slijepčević, Bruno Škrinjarić, Jelena Budak
Izvorni znanstveni članak

STRUCTURAL CONSTRAINTS AMID REGIONAL ASPIRATIONS: ASSESSING CATALONIA'S COMPETITIVENESS PATHWAY WITHIN THE EUROPEAN UNION (str. 115-148)

Lucian Belascu, Birjees Rahat, Aura Girlovan, Eugen Constantin Rosca
Izvorni znanstveni članak

THE COVID-19 PANDEMIC AND ADAPTATIONS IN CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES: A CASE OF TWO CROATIAN COUNTIES (str. 149-179)

Tanja Broz, Ivana Rašić
Izvorni znanstveni članak

