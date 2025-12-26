 Skoči na glavni sadržaj

Croatian journal of anaesthesiology and intensive medicine , Vol. 1 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 26.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Sources of Preoperative Information and Satisfaction of Pregnant Women Undergoing Cesarean Section (str. 3-11)

Slobodan Mihaljević, Mateja Briševac, Vesna Bratić, Ivan Šklebar, Pavao Planinić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 346kb
When to Let Go: Physician Ethical Dilemmas in CPR Initiation During In-Hospital Arrests (str. 12-20)

Davor Klepo, Tamara Janošević, Vjeran Leventić, Ivana Haršanji Drenjančević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 335kb
Maternal Care Under Pressure: Providing Obstetric Anesthesia During Disasters and Low-Resource Settings (str. 21-30)

Nikolina Džaja, Krešimir Reiner, Matej Cindrić, Slobodan Mihaljević
Pregledni rad

engleski pdf 312kb
Perioperative Management of Patients with Durable Left Ventricular Assist Devices Undergoing Non-Cardiac Surgery (str. 31-39)

Karlo Vidović, Mirabel Mažar, Ivona Vučić, Željko Čolak
Pregledni rad

engleski pdf 497kb
Conflicting Strategies in the Management of an ARDS Patient with Airway Leak (str. 40-51)

Ivan Bandić, Jasminka Peršec
Pregledni rad

engleski pdf 290kb
Should We Use Sugammadex in Rocuronium-Induced Anaphylaxis? (str. 52-59)

Eleonora Goluža, Marina Nakić Pranjić, Nataša Margaretić, Sandra Šprajc Nenadić, Ante Erceg, Karlo Uroda
Pregledni rad

engleski pdf 261kb
Prolonged postoperative urinary retention following spinal anesthesia for knee arthroscopy -- a case report (str. 60-67)

Mirta Ciglar, Tihana Magdić Turković, Agata Škunca, Goran Jaić
Studija slučaja

engleski pdf 288kb
Arnold-Chiari malformation; syringomyelia; spinal anesthesia; total hip replacement; individualized anesthetic management (str. 68-76)

Matea Lončar, Tihana Magdić Turković, Goran Sabo, Filip Juroš
Studija slučaja

engleski pdf 271kb
Acute Kidney Injury in a Patient with Aneurysmatic Subarachnoid Haemorrhage: A Case Report (str. 77-81)

Martina Miklić Bublić, Dinko Tonković, Alka Makovšek, Marijana Matas, Ivan Paripović, Marin Mandić, Dijana Kukin
Studija slučaja

engleski pdf 552kb
Managing Anaesthesia in GLUT1 Deficiency Syndrome: Case Report (str. 82-90)

Ana Jozepović, Nevena Mumelaš, Renata Curić Radivojević
Studija slučaja

engleski pdf 244kb

Posjeta: 0 *