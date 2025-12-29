 Skoči na glavni sadržaj

Acta graphica : znanstveni časopis za tiskarstvo i grafičke komunikacije , Vol. 33 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Perception and Impact of the New Packaging Brand Design on End Users (str. 89-95)

Marko Morić, Laura Širol, Anja Zorko, Nikolina Bolčević Horvatić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 403kb
Evaluating the Impact of 3D Visualizations on Website Usability and User Experience (str. 96-106)

Jure Ahtik, Žan Reberšek-Gavrič, Helena Gabrijelčič Tomc
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 833kb
ESG 2015 Framework for Sustainable Workplaces: A Tool to Improve the Performance of the Higher Education Institution (str. 107-117)

Suzana Pasanec Preprotić, Diana Bratić, Lea Tijan
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1563kb
Digital Motivation of Generation Z: Immersive Technologies as a Catalyst for Museum Visitation and Cultural Engagement (str. 118-126)

Brigita Prole, Tomislav Bronzin, Klaudio Pap
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 420kb
Impressum


Uvodnik

engleski pdf 968kb

Posjeta: 0 *