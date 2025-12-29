 Skoči na glavni sadržaj

Southeastern European Medical Journal : SEEMEDJ , Vol. 9 No. S2, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Retrospective Analysis of Hereditary Thrombophilias Outcomes in Pregnancy –Single Institution Experience (str. 1-8)

Andrijana Müller, Dina Šišljagić, Martina Vulin, Domagoj Vidosavljevi
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 221kb
Synthesis of Clinical Correlations and Implications of the Kurjak Antenatal Neurodevelopment Test (KANET). (str. 9-20)

Sanja Malinac Malojčić, Siniša Šijanović, Rajko Fureš, Luka Bulić
Pregledni rad

hrvatski pdf 426kb
Diagnostic Accuracy of Atypical Glandular Cells in the Pap Test (str. 21-29)

Marija Perić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 205kb
Prognostic Significance of the Ki67 Proliferation Index in Patients with Breast Cancer Using 14% as the Cut-off Value (str. 30-39)

Robert Zorica, Damir Danolić, Marija Banović, Lucija Šušnjar, Luka Marcelić, Domagoj Dobranić, Šimun Puljiz, Mario Begović, Tomislav Bečejac, Mario Puljiz
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 198kb
Anatomical Basis of Pelvic Floor Defects (str. 40-59)

Branimir Kelović, Borna Kelović, Vesna Lesko Kelović, Ivana Maurac Pašalić, Mato Pavić
Pregledni rad

hrvatski pdf 901kb
Management and Perspectives of Pregnancies in Solid Organ Transplant Recipients (str. 60-69)

Žana Stanić, Rajko Fureš, Milvija Plazibat, Katarina Svažić
Pregledni rad

hrvatski pdf 168kb
Chronic Pelvic Pain and Endometriosis and Their Impact on Women's Psychological Disorders (str. 69-75)

Rajko Fureš, Žana Stanić, Sanja Malinac Malojčić, Dora Fureš, Željka Fureš, Dalibor Hržica, Vilmica Kapac, Katarina Svažić
Pregledni rad

hrvatski pdf 129kb
Tubo-Ovarian Abscess: A Literature Review (str. 76-86)

Ivana Maurac Pašalić, Miriam Šoletić, Sara Šota, Mato Pavić
Pregledni rad

hrvatski pdf 201kb
Laparoscopic Hysterectomy - Perspectives And Alternatives (str. 87-92)

Rajko Fureš, Žana Stanić, Dora Fureš, Željka Fureš, Dalibor Hržica, Vilmica Kapac, Mario Begović, Katarina Svažić
Pregledni rad

hrvatski pdf 122kb
Diagnostics and Treatment of Malignant Ovarian Tumors (str. 93-99)

Ivana Maurac Pašalić, Sara Šota, Miriam Šoletić, Mato Pavić
Pregledni rad

hrvatski pdf 143kb
Endometrial Cancer and the Role of Hysteroscopy, Dilemmas and Perspectives (str. 100-109)

Rajko Fureš, Žana Stanić, Dora Fureš, Željka Fureš, Dalibor Hržica, Vilmica Kapac, Katarina Svažić
Pregledni rad

hrvatski pdf 209kb
The Role of Artificial Intelligence from Preconception to Postpartum (str. 110-120)

Terezija Berlančić, Blaženka Miškić, Karla Miškić, Rajko Fureš, Ivana Erceg Ivkošić, Vesna Ćosić
Pregledni rad

hrvatski pdf 192kb
Cervical Adenosarcoma – Case Presentation with Successful Conservative Management (str. 121-127)

Dino Pavoković, Mario Cenkovčan, Vesna Ćosić
Studija slučaja

hrvatski pdf 284kb
Atypical Clinical Presentation of Early Postpartum Eclampsia (str. 128-132)

Barjes El Aklouk, Alen Lipčić, Krešimir Živković, Željko Duić, Dubravko Habek
Studija slučaja

hrvatski pdf 113kb
A Case of Simultaneous Occurrence of the Two Most Common Benign Ovarian Tumours (str. 133-141)

Ivana Maurac Pašalić, Mato Pavić, Lucija Vrbanc
Studija slučaja

hrvatski pdf 132kb
Immature Teratoma with Components of a Yolk-Sac Tumour (str. 142-147)

Žana Stanić, Zlatko Hrgović, Rajko Fureš
Studija slučaja

hrvatski pdf 307kb
Obstetrics and Gynaecology in Croatia: Consolidating Progress and Shaping the Future of Women’s Health (str. 0-0)

Domagoj Vidosavljević
Uvodnik

hrvatski pdf 101kb

