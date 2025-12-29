 Skoči na glavni sadržaj

Studia lexicographica : časopis za leksikografiju i enciklopedistiku , Vol. 37 No. 19, 2025.

  Datum izdavanja: 29.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.

Uvodna riječ (str. 7-7)

Zdenko Jecić
Građevinski sektor u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj s naglaskom na karlovački kotar (1964–1965) (str. 9-46)

The construction sector in the Socialist Republic of Croatia with emphasis on the Karlovac district (1964–1965) (str. 9-46)

Nikola Perković
Izvorni znanstveni članak

Prostorni prikaz Hrvatske tehničke enciklopedije: od ideje do realizacije (str. 47-93)

The spatial representation of the Croatian Encyclopedia of Technology: from idea to fruition (str. 47-93)

Jasmina Tolj Smolčić
Izvorni znanstveni članak

Zdravstvena skrb između Istoka i Zapada: hrvatski prostor u susretu europske medicinske tradicije (str. 95-138)

Healthcare between East and West: Croatia at the crossroads of European medical traditions (str. 95-138)

Vlatka Dugački
Metalurgija na području Republike Hrvatske (str. 139-169)

Metallurgy in the territory of present-day Croatia (str. 139-169)

Mirko Gojić
Fallout shelters in Zagreb after the end of World War II (str. 171-186)

Atomska skloništa u Zagrebu nakon završetka Drugog svjetskog rata

Darko Kahle
History of science and technology in archives and libraries: current issues and challenges (str. 189-193)

Povijest znanosti i tehnologije u arhivima i knjižnicama: aktualna pitanja i izazovi

Stephen P. Weldon
The Encyclopaedia of Yugoslavia and the production of knowledge during the Socijalist Regime (1950–1990) (str. 195-203)

Enciklopedija Jugoslavije i proizvodnja znanja u socijalističkom poretku (1950.–1990.)

Filip Šimunjak, Leonard Matthäus
1st international conference on lexicology and lexicography (LexiKonf 2025) (str. 205-205)

Prva međunarodna konferencija o leksikologiji i leksikografiji (LexiKonf 2025)

Veronika Lipp
Pouzdanost i tradicija Leksa (str. 209-211)

The reliability and tradition of Lex

Jasmina Lukec
Povijest hrvatskog sporta (str. 213-215)

The history of Croatian sport

Mladen Klemenčić
