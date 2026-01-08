 Skoči na glavni sadržaj

Medica Jadertina , Vol. 55 No. 3-4, 2025.

  • Datum izdavanja: 08.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 08.01.2026.

The role of psychological distress in the outcome of in vitro fertilization (str. 203-210)

Dunja Jurić Vukelić, Zorana Kušević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 307kb
Detection of Foreign Bodies in Simulated Wounds Using the Acoustic Emission Method: A Preliminary Study (str. 211-218)

V.A. Cherniak, O.F. Salenko, V.M. Orel, L. Iu Kuchyn, K.V. Gumeniuk, R.V. Gybalo, K. Iu Bielka, V.R. Horoshko, K.K. Karpenko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 504kb
Procjena kvalitete života konzervativno liječenih bolesnika s prijelomom gornjeg ili donjeg ekstremiteta (str. 219-229)

Melita Uremović, Anita Gašpar, Ina Stašević, Melita Mesar, Brigita Bagara
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 382kb
Nelson’s Syndrome after bilateral adrenalectomy: A comprehensive review of pathogenesis, diagnosis, and treatment approaches (str. 231-237)

Vinod Kumar Mugada, Ravulapalli Bala Bhavana, Srinivasa Rao Yarguntla, Saritha Medapati, Nikita Vavalapilli
Pregledni rad

engleski pdf 457kb
The influence of ondansetron on hemodynamic stability after subarachnoid anesthesia in the elderly: a narrative review article (str. 239-246)

Miodrag Žunić
Pregledni rad

engleski pdf 538kb
Sarcopenia in people with schizophrenia: a literature review (str. 247-253)

Tonći Mastelić, Vitomir Višić, Tonka Borovina Marasović, Žana Kralj, Nina Rančić, Davor Lasić
Pregledni rad

engleski pdf 313kb
Izazovi u eliminaciji raka vrata maternice (str. 255-264)

Ivana Marasović Šušnjara
Pregledni rad

hrvatski pdf 370kb
Zahvaćenost moždanih živaca u bolesnika s neuroboreliozom: prikaz bolesnika (str. 265-268)

Mirta Peček, Luka Pavlinac, Danijela Mosković, Stjepan Škiljić, Marijana Peček Vidaković
Stručni rad

hrvatski pdf 254kb
Pyelovenous backflow caused by ureterolithiasis in combination with renal vein thrombosis detected by computed tomography – case report (str. 269-273)

Kristina Samaržija, Ankica Pleša, Vesna Ikač, Jasminka Sušanj
Stručni rad

engleski pdf 456kb
Vaginal bleeding in the second trimester of pregnancy leading to preterm birth - a possible case of NETosis (str. 275-280)

Andrijana Muller, Martina Vulin, Darjan Kardum, Mladen Ugljarević, Mihaela Vranješ, Domagoj Vidosavljević
Stručni rad

engleski pdf 497kb

