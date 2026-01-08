Medica Jadertina , Vol. 55 No. 3-4, 2025.
- Datum izdavanja: 08.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 08.01.2026.
Sadržaj
Dunja Jurić Vukelić, Zorana Kušević
Izvorni znanstveni članak
V.A. Cherniak, O.F. Salenko, V.M. Orel, L. Iu Kuchyn, K.V. Gumeniuk, R.V. Gybalo, K. Iu Bielka, V.R. Horoshko, K.K. Karpenko
Izvorni znanstveni članak
Melita Uremović, Anita Gašpar, Ina Stašević, Melita Mesar, Brigita Bagara
Izvorni znanstveni članak
Vinod Kumar Mugada, Ravulapalli Bala Bhavana, Srinivasa Rao Yarguntla, Saritha Medapati, Nikita Vavalapilli
Pregledni rad
Miodrag Žunić
Pregledni rad
Tonći Mastelić, Vitomir Višić, Tonka Borovina Marasović, Žana Kralj, Nina Rančić, Davor Lasić
Pregledni rad
Ivana Marasović Šušnjara
Pregledni rad
Mirta Peček, Luka Pavlinac, Danijela Mosković, Stjepan Škiljić, Marijana Peček Vidaković
Stručni rad
Kristina Samaržija, Ankica Pleša, Vesna Ikač, Jasminka Sušanj
Stručni rad
Andrijana Muller, Martina Vulin, Darjan Kardum, Mladen Ugljarević, Mihaela Vranješ, Domagoj Vidosavljević
Stručni rad
