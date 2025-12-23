 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Nursing Journal , Vol. 9 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Sadržaj

Patient Satisfaction with Preoperative and Postoperative Health Care Treated at the Surgery Clinic of “Sveti Duh” Clinical Hospital (str. 159-168)

Štefanija Kolačko, Vesna Konjevoda, Jurica Predović, Franka Luetić, Monika Krušlin, Martina Hrvačić, Marko Bašković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 162kb
Vaccination coverage and its association with COVID-19 morbidity and mortality in Primorje-Gorski Kotar County: a retrospective study (str. 169-176)

Kata Ivanišević, Kornelia Vidović, Sandro Vidmanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 134kb
Lifestyle Habits and Obesity Risk Among Adolescent Medical Students: Screening and Prevention Challenges (str. 177-186)

Jasmina Pleho, Dženan Pleho, Anes Jogunčić, Kenan Pleho, Edna Supur, Altijana Dizdarević, Ruvejda Dizdarević, Lutvo Sporišević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 446kb
Evaluation of Healthy Work Environment Training Course in Critical Care Units Using Focus Groups – Croatian Data Presentation (str. 187-196)

Slađana Režić, Jelena Slijepčević, Adriano Friganović, Evanthia Georgiou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 112kb
Nursing Rituals for Dying and Deceased Patients in Hospitals of the Republic of Croatia: A Qualitative Study (str. 197-207)

Ivan Domitrović, Damjan Abou Aldan, Jelena Seferović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 130kb
An Analysis of Nurse Prescribing in Slovenia and Croatia: Current Practices, Attitudes, and Future Perspectives (str. 209-221)

Marko Petrović, Benjamin Osmančević, Sabina Ličen, Mirko Prosen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 210kb
The Relationship Between Physical Activity and the Quality of Chest Compressions During Cardiopulmonary Resuscitation (str. 223-230)

Domagoj Tomičić, Benjamin Osmančević, Kata Ivanišević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 164kb
SARC-F as a Case-Finding Tool for Sarcopenia in Older Adults (str. 231-239)

Ana Mojsović Ćuić, Miljenko Franić, Ivan Jurak, Edina Pulić, Tatjana Njegovan-Zvonarević, Lana Feher-Turković, Želimir Bertić, Klara Turković, Mirjana Telebuh, Vlatko Brezac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 195kb
Assessing Quality of Life Among Emergency Department Nurses (str. 241-248)

Klaudija Lenić, Martina Mikšaj, Kata Ivanišević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 146kb
Comorbidities, Preoperative Preparation Duration and Treatment Outcomes in Hip Fracture Patients: A Retrospective Study (str. 249-257)

Tomislav Matejić, Anica Džajić, Snježana Kaštelan, Nikola Gotovac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 172kb
Intrahospital Transfers of Adult Patients Requiring Intensive Treatment - Review Paper (str. 259-268)

Vesna Konjevoda, Leonarda Lončar, Daniela Raguž
Recenzija, prikaz

engleski pdf 132kb
Effects of Exergaming on Cognitive Function in Older Adults with Dementia: A Literature Review (str. 269-278)

Biserka Sedić, Franjo Liška, Jadranka Pavić, Boris Ilić, Slavica Liška, Ana Mutić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 209kb
Technological Advancements in Triage: How the Development of Artificial Intelligence Is Changing Medical Practice – A Literature Review (str. 279-302)

Helena Mayerhoffer, Boris Ilić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 309kb

