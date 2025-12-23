Croatian Nursing Journal , Vol. 9 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 23.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.
Sadržaj
Štefanija Kolačko, Vesna Konjevoda, Jurica Predović, Franka Luetić, Monika Krušlin, Martina Hrvačić, Marko Bašković
Izvorni znanstveni članak
Kata Ivanišević, Kornelia Vidović, Sandro Vidmanić
Izvorni znanstveni članak
Jasmina Pleho, Dženan Pleho, Anes Jogunčić, Kenan Pleho, Edna Supur, Altijana Dizdarević, Ruvejda Dizdarević, Lutvo Sporišević
Izvorni znanstveni članak
Slađana Režić, Jelena Slijepčević, Adriano Friganović, Evanthia Georgiou
Izvorni znanstveni članak
Ivan Domitrović, Damjan Abou Aldan, Jelena Seferović
Izvorni znanstveni članak
Marko Petrović, Benjamin Osmančević, Sabina Ličen, Mirko Prosen
Izvorni znanstveni članak
Domagoj Tomičić, Benjamin Osmančević, Kata Ivanišević
Izvorni znanstveni članak
Ana Mojsović Ćuić, Miljenko Franić, Ivan Jurak, Edina Pulić, Tatjana Njegovan-Zvonarević, Lana Feher-Turković, Želimir Bertić, Klara Turković, Mirjana Telebuh, Vlatko Brezac
Izvorni znanstveni članak
Klaudija Lenić, Martina Mikšaj, Kata Ivanišević
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Matejić, Anica Džajić, Snježana Kaštelan, Nikola Gotovac
Izvorni znanstveni članak
Vesna Konjevoda, Leonarda Lončar, Daniela Raguž
Recenzija, prikaz
Biserka Sedić, Franjo Liška, Jadranka Pavić, Boris Ilić, Slavica Liška, Ana Mutić
Recenzija, prikaz
Helena Mayerhoffer, Boris Ilić
Recenzija, prikaz
