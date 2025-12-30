 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu , Vol. 43 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Impact of ESG Implementation on Credit Ratings and Financial Performance: A Sustainability Perspective (str. 291-312)

Darko Ban, Dejan Miljenović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1029kb
Strategic Management Practices and Strategic Plans: An Empirical Analysis of Enterprise Approaches (str. 313-338)

Albana Berisha Qehaja, Enver Kutllovci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1062kb
The role of personality traits in shaping career and life satisfaction among freelancers: A Study from Slovenia (str. 339-380)

Ivona Huđek Kanižaj, Karin Širec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1094kb
Size Matters: Nonlinear Determinants of Sovereign Bond Liquidity in EU Markets (str. 381-406)

Petar-Pierre Matek
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1052kb
Unequal battles uphill: regenerative strategies of post-conflict Iraqi regions (str. 407-441)

Peter Nijkamp, Karima Kourtit
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1219kb
Work motivation of Generation Z in the Czech Republic (str. 443-464)

Petr Řehoř, Jaroslav Vrchota, Monika Maříková, Lukáš Klarner
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 756kb
Relationships Between the Beneish M-Score and Bankruptcy Models: Insights from Financial Models in Czech Manufacturing Firms (str. 465-484)

Jaroslav Svoboda, Ilona Berková, Jaroslava Pražáková, Marie Vejsadová Dryjová
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 772kb
The eyes are the windows to the brain”: pupillometry and eye fixation patterns in smartphone product communications (str. 485-510)

Stergios Symeonidis, Nikolaos Dimitriadis, Marko Ćirović, Matteo Venerucci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 998kb
Clickbait and Influencers: How peripheral cues affect the reach of native ads (str. 511-536)

Davor Trbušić, Luka Šikić, Dražen Maleš
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 898kb

Posjeta: 0 *