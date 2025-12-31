 Skoči na glavni sadržaj

Časopis Koža & Obuća , Vol. 74 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.01.2026.

Sadržaj

Procjena radnog položaja RULA i REBA metodom pri šivanju kožnih proizvoda (str. 3-7)

Jasna Leder Horina, Martina Lovrenić-Jugović, Tanja Jurčević Lulić, Franka Žuvela Bošnjak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 446kb
Dizajn, istraživanje i razvoj kolekcĳe ženskih cipela visokih potpetica primjenom 3D ispisa od polilaktida ; 2. dio: Razvoj i izrada prototipa ženskih cipela (str. 8-15)

Sara Stojko, Suzana Kutnjak-Mravlinčić, Tea Krišković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 34163kb
Design, research and development of a collection of women’s high-heeled shoes using polylactide 3D printing ; Part 2: Development and production of a prototype of women’s shoes (str. 16-23)

Sara Stojko, Suzana Kutnjak-Mravlinčić, Tea Krišković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 34149kb
Platonova tĳela kao inspiracĳa za modeliranje i izradu kolekcĳe ženskih bluza (str. 24-31)

Klaudia Curman, Ksenĳa Doležal, Renata Hrženjak, Mirna Rodić
Stručni rad

hrvatski pdf 7583kb
Dizajn i sigurnosni aspekti zaštitnih hlača za motocikliste (str. 32-35)

Beti Rogina-Car
Stručni rad

hrvatski pdf 5473kb

