Croatian Journal of Forest Engineering : Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva , Vol. 47 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 16.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.01.2026.

Lessons Learned from a Case Study in Switzerland – Use of a Double-Hitch Carriage for Yarding (str. 1-13)

Janine Schweier, Nial T. Perry, Marc Werder, Leo G. Bont
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6054kb
CAN Bus Joystick Data to Assess Operator Workload: A Forwarder Loading Case Study (str. 15-25)

Patrick Humphrey, Campbell Harvey, Rien Visser, Trevor Best, Brionny Hooper
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1329kb
Productivity and Efficiency of Extracting Small-Sized Eucalyptus Logs by Farm Tractors with Backhoe Grapples in Thailand Short-Rotation Forestry (str. 27-40)

Tomi Kaakkurivaara, Nopparat Kaakkurivaara, Stelian Alexandru Borz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1665kb
Comparison of Timber Measurement Methods and Conversion Factors for Scots Pine (str. 41-54)

Ferréol Berendt, Iman Bajalan, Fabian Arndt, Benjamin Engler, Tobias Cremer
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2239kb
GHG Emissions from Forest Operations in Mediterranean Chestnut Coppices (str. 55-68)

Rodolfo Picchio, Francesco Latterini, Rachele Venanzi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 435kb
Productivity, Costs and Residual Stand Damage of Timber Harvesting Methods in Scots Pine Stands with Extended Distance Between Skid Trails (str. 69-87)

Maximilian Jakob, Tobias Cremer, Piotr S. Mederski, Ferréol Berendt
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1678kb
Tree Crown Defoliation Degree as a Predictor of Silver Fir (Abies alba Mill) and Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Timber Value (str. 89-116)

Branko Ursić, Dinko Vusić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3091kb
Automatic Detection of Surface Damage on Forest Roads Using Mobile LiDAR and GIS Processing Tools (str. 117-130)

Petr Hrůza, Tomáš Mikita, Dominika Krausková
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2321kb
Water Harvesting Pits on Forest Roads – Perspectives? A Case Study in the Czech Republic (str. 131-144)

Jan Deutscher, Petr Kupec, Karel Zlatuška, Tomáš Vichta, Martin Duchan, Ivana Tomášková, Onřej Hemr
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1297kb
Cardiovascular Response in Partly Mechanized Willow Planting Operations Indicates a Low to Moderate Intensity of Work (str. 145-155)

Stelian Alexandru Borz, Ebru Bilici
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1547kb
Evaluating and Modeling of Chainsaw Noise Propagation by Using Artificial Neural Network in Selective Cutting (str. 157-170)

Sercan Gülci, John Sessions, Neşe Gülci
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4626kb
Climatic, Hydrological and Air Quality Determinants of Black Alder (Alnus glutinosa [L.] Gaertn.) Ecological Niche Model in the Bosna River Basin (str. 171-184)

Mirsada Starčević, Azra Čabaravdić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1335kb
Assessment of Forest Road Networks for Landslide Susceptibility: A Case Study of Northern Forest Area in Türkiye (str. 185-202)

Cigdem Ozer Genc, Halil Akinci,, Cem Kilicoglu, Burak Aricak, Sedat Dogan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 4235kb
A Systematic Review of Timber Tracking and Tracing in Forest and Timber Industry Supply Chain: An Analysis of Subject Areas, Objectives, and Characteristics (str. 203-232)

Gerhard Pichler, Gernot Erber, Rien Visser, Karl Stampfer, Martin Kühmaier
Pregledni rad

engleski pdf 2155kb

