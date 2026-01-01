Croatian Journal of Forest Engineering : Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva , Vol. 47 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 16.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 13.01.2026.
Sadržaj
Janine Schweier, Nial T. Perry, Marc Werder, Leo G. Bont
Izvorni znanstveni članak
Patrick Humphrey, Campbell Harvey, Rien Visser, Trevor Best, Brionny Hooper
Izvorni znanstveni članak
Tomi Kaakkurivaara, Nopparat Kaakkurivaara, Stelian Alexandru Borz
Izvorni znanstveni članak
Ferréol Berendt, Iman Bajalan, Fabian Arndt, Benjamin Engler, Tobias Cremer
Izvorni znanstveni članak
Rodolfo Picchio, Francesco Latterini, Rachele Venanzi
Izvorni znanstveni članak
Maximilian Jakob, Tobias Cremer, Piotr S. Mederski, Ferréol Berendt
Izvorni znanstveni članak
Branko Ursić, Dinko Vusić
Izvorni znanstveni članak
Petr Hrůza, Tomáš Mikita, Dominika Krausková
Izvorni znanstveni članak
Jan Deutscher, Petr Kupec, Karel Zlatuška, Tomáš Vichta, Martin Duchan, Ivana Tomášková, Onřej Hemr
Izvorni znanstveni članak
Stelian Alexandru Borz, Ebru Bilici
Izvorni znanstveni članak
Sercan Gülci, John Sessions, Neşe Gülci
Izvorni znanstveni članak
Mirsada Starčević, Azra Čabaravdić
Izvorni znanstveni članak
Cigdem Ozer Genc, Halil Akinci,, Cem Kilicoglu, Burak Aricak, Sedat Dogan
Prethodno priopćenje
Gerhard Pichler, Gernot Erber, Rien Visser, Karl Stampfer, Martin Kühmaier
Pregledni rad
