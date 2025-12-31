 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave , Vol. 25 No. 4, 2024.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 09.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Foreword (str. 587-590)

Vedran Đulabić
Uvodnik

engleski pdf 70kb
From Legal Rules to Systemic Regulation: The Role of Feedback Loops and Holism in Modern Governance (str. 591-618)

Mirko Pečarič
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 301kb
Bihevioralna javna uprava: razvoj, područje i problemi (str. 619-650)

Behavioral Public Administration: Development, Scope, and Challenges (str. 619-650)

Mariza Menger
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 199kb
Good Governance and Trust in Village Fund: The Role of Accountability and Community Participation (str. 651-675)

Luh Komang Merawati, I Dewa Made Endiana, Ni Made Sunarsih
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 191kb
Linking Governance and Public Service Delivery: The Perceived Legitimacy of the Office of Population and Civil Registration in Indonesia (str. 677-702)

Devi Yulianti, Peerasit Kamnuansilpa, Xenia Ribaya Emperador-Garnace
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 402kb
Factors of Successful Implementation of the Balanced Scorecard Model in Public Enterprises (str. 703-728)

Benina Veledar, Amra Gadžo, Merjema Hadžialić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 366kb
Neizražena načela upravnog procesnog prava: temeljne norme izvan zakonskog teksta (str. 729-765)

hrvatski pdf 245kb
Unexpressed Principles of Administrative Procedural Law: Fundamental Norms Beyond the Legal Text (str. 729-765)

Karlo Kožina
Pregledni rad

Thomas Piketty: Capital and Ideology (str. 767-772)

Filip Novinc
Recenzija, prikaz

engleski pdf 82kb

Posjeta: 0 *