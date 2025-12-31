 Skoči na glavni sadržaj

Market-Tržište , Vol. 37 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 167-169)

hrvatski pdf 69kb
Editorial Preface (str. 167-169)

Đurđana Ozretić Došen
Uvodnik

The Impact of Talent Management on Brand Advocacy: The Mediating Role of Internal Branding (str. 171-187)

Mehmet Sağlam, Nihan Yavuz Aksakal
Prethodno priopćenje

engleski pdf 228kb
Digital Internal Communication: How Digital Channel Acceptance Affects Internal Communication Satisfaction (str. 189-203)

Anja Špoljarić
Kratko priopćenje

engleski pdf 278kb
Sustainability Communication in the Global Beauty Industry: The Overview of Persuasive Appeals (str. 205-220)

Marija Ježovit, Andrea Lučić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 226kb
The Moderating Role of Price Sensitivity and the Mediating Role of Switching Costs in the Mobile Operator Switching Behavior of University Students in Turkey (str. 221-239)

Ibrahim Avci
Prethodno priopćenje

engleski pdf 324kb
The Role of Time Pressure and Machiavellian Personality in the Effect of ChatGPT Service Quality on Intention to Use ChatGPT (str. 241-263)

Muhammed Furkan Taşcı, Nil Esra Dal, İlknur Saral
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 319kb
The Rapid Rise of CGI Advertising: Bringing the Impossible to Life (str. 265-278)

Seray Kağıtçı Candan, Handan Özdemir, Elif Akagün
Prethodno priopćenje

engleski pdf 638kb
Augmented Reality Marketing: A Bibliometric and Thematic Literature Review (str. 279-307)

Ioana Dan
Pregledni rad

engleski pdf 815kb

Posjeta: 0 *