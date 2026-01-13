 Skoči na glavni sadržaj

Croatian Journal of Philosophy , Vol. 25 No. 75, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 13.01.2026.

Sadržaj

TOC (str. 283-284)


Kazalo

Introduction (str. 285-288)

Julija Perhar
Uvodnik

In memoriam Dunja Jutronić (1943–2025) (str. 289-292)

Boran Berčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Eulogy for Dunja Jutronić (1943–2025) (str. 293-295)

Barry C. Smith
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Swimming into Memory and Beyond: Farewell to Dunja (str. 297-299)

Mirela Fus-Holmedal
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

The Evolving Understanding of Slurs: An Inquiry into Meaning and Effect of Slurs (str. 301-314)

Una Stojnić, Ernie Lepore
Izvorni znanstveni članak

Slurs, Inflammatory Language, and the Specificity Problem (str. 315-337)

Robin Jeshion
Izvorni znanstveni članak

Inflammatory Content: Reply to Stojnić and Lepore’s Inflammatory Language (str. 339-360)

Christopher Hom
Izvorni znanstveni članak

A Defense of Lexical Accounts of Slurs: Comments on Stojnić and Lepore’s Inflammatory Language (str. 361-370)

Louise Antony
Izvorni znanstveni članak

Articulations and associations: Comments on Stojnić and Lepore’s Inflammatory Language (str. 371-382)

Matthew Stone
Izvorni znanstveni članak

Sobel-esque Sequences and Felicity Judgments in Philosophy of Language (str. 383-409)

Adam Michael Sennet, Tyrus Fisher
Izvorni znanstveni članak

Easy Does It: Unnsteinsson on Saying and Gricean Intentions (str. 411-424)

Indrek Reiland
Izvorni znanstveni članak

Separatory Confusion Does Not Corrupt (str. 425-437)

Alexandru Radulescu
Izvorni znanstveni članak

Linguistic Plausible Deniability: The Catalyst for Political Manipulation (str. 439-466)

Mirela Fus-Holmedal
Izvorni znanstveni članak

Acknowledgement to Referees (str. 467-468)


Zahvala

Table of Contents of Vol. XXV (str. 469-471)


Kazalo

