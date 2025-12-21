 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti , Vol. 5 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.01.2026.

Sadržaj

Usporedba endoskopskog i kirurškog liječenja vezikoureteralnog refluksa u djece (str. 68-74)

Comparison of endoscopic and surgical treatment of vesicoureteral reflux in children (str. 68-74)

Vuković Marinela, Jakov Meštrović, Davor Todorić, Klaudio-Pjer Milunović
Izvorni znanstveni članak

Stavovi studenata sestrinstva sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u splitu o primjeni lokalnih kortikosteroidnih pripravaka u liječenju atopijskog dermatitisa (str. 75-80)

Attitudes of nursing students at the university department of health studies in split on the use of topical corticosteroid preparations in the treatment of atopic dermatitis (str. 75-80)

Špiro Javorčić, Maja Pavić, Dubravka Vuković
Izvorni znanstveni članak

Is the Republic of Croatia following the trend in salmonellosis in relation to the European Union? (str. 81-88)

Prati li Republika Hrvatska trend oboljenja od salmoneloze u odnosu na Europsku uniju? (str. 81-88)

Ana Peić, Sanja Marušić
Izvorni znanstveni članak

The impact of war trauma on children: toxic stress and long-term consequences (str. 89-95)

Utjecaj ratne traume na djecu: toksični stres i dugoročne posljedice (str. 89-95)

Malik Burić
Pregledni rad

Ductus arteriosus persistens kod prematurusa - kontroverze terapijskog pristupa i pridruženih komorbiditeta (str. 96-100)

Ductus arteriosus persistens in preterm infants - controversies of therapeutic approach and associated comorbidities: a review article (str. 96-100)

Mediha Kardašević, Senka Mesihović-Dinarević
Pregledni rad

Public health risks in crisis situations (str. 101-109)

Javnozdravstveni rizici u kriznim situacijama (str. 101-109)

Mirsad Malkić
Pregledni rad

Malignant rhythm disorder occurring in an asymptomatic child during physical activity (str. 110-113)

Maligni poremećaj srčanog ritma kod djeteta bez simptoma za vrijeme tjelesne aktivnosti (str. 110-113)

Kanita Kamenica, Senka Mesihović-Dinarević
Studija slučaja

Priprema crijeva za kolonoskopiju kod bolesnika sa šećernom bolešću: upute za bolesnike i zdravstveno osoblje (str. 114-118)

Bowel preparation for colonoscopy in patients with diabetes mellitus: instructions for patients and healthcare staff (str. 114-118)

Ivana Jukić, Dora Bučan Nenadić, Mirna Pleština, Anela Novak
Kratko priopćenje

