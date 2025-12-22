 Skoči na glavni sadržaj

Glasilo biljne zaštite , Vol. 25 No. 6, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 16.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

RASADNIČARSKA PROIZVODNJA ŠUMSKIH SADNICA U RASADNICIMA HRVATSKIH ŠUMA D. O. O. U UVJETIMA KLIMATSKIH PROMJENA (str. 611-621)

Mirjana Grahovac-Tremski, Matea Vuković
Stručni rad

hrvatski pdf 540kb
NALAZ GLJIVE RODA PESTALOTIOPSIS NA KAVKASKOJ JELI (Abies nordmanniana (Steven) Spach) (str. 622-633)

Sanja NOVAK AGBABA, Nevenka ĆELEPIROVIĆ, Monika KARIJA VLAHOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 514kb
UTJECAJ BUKOVE SKOČIPIPE (Orchestes /Rhynchaenus/ fagi L.) NA OŠTEĆENJA LISTA I POVEĆANJA VENUĆA STABALA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) NA PODRUČJU UŠP-a KOPRIVNICA (str. 634-645)

Krunoslav ARAČ, Tomislav MAĐERIĆ
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 580kb
UPORABA SELEKTIVNOG HERBICIDA KLOPIRALIDA U GOSPODARENJU ŠUMAMA (str. 646-660)

Darko PLESKALT
Stručni rad

hrvatski pdf 699kb
MOGUĆNOST ZARAZE LOZNIH CIJEPOVA FITOPLAZMAMA VINOVE LOZE (str. 661-672)

Željko BUDINŠĆAK, Goran IVANČAN, Jelena PLAVEC
Stručni rad

hrvatski pdf 507kb
PRVI NALAZ Polyodaspis ruficornis (Macquart, 1835; Diptera: Chloropidae) I OPIS ŠTETA NA PLODOVIMA ORAHA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ (str. 673-685)

Tihomir VALIDŽIĆ, Maja PINTAR, Ivana KRIŽANAC, Ankica SARAJLIĆ
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 626kb

Posjeta: 0 *