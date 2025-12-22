Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) , Vol. XVIII No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 22.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 16.01.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Martina Vivoda Prodan
Uvodnik
Mladen Bulić
Ostalo
Teo Mudrić, Andrea Mirjanić
Izvorni znanstveni članak
Sara Grbčić Erdelj, Gordan Jelenić, Dragan Ribarić
Izvorni znanstveni članak
Stjepan Šimić, Goran Volf
Stručni rad
Maja Kekez, Nino Krvavica
Stručni rad
Ivan Jurčević, Vanja Travaš
Stručni rad
Andrina Mišan, Natalija Bede Odorčić
Izvorni znanstveni članak
Elvis Žic, Lucija Žagrić, Dino Pršić
Pregledni rad
Paulina Krolo, Josip Malčić, Lazar Lukačević
Izvorni znanstveni članak
Ena Škreblin, Paulo Šćulac
Izvorni znanstveni članak
Vita Veljačić, Leo Škec, Dragan Ribarić
Izvorni znanstveni članak
Iva Mrak, Koraljka Bajčić, Denis Ambruš
Stručni rad
Laura Grbac, Gordan Jelenić
Izvorni znanstveni članak
Anđela Janković, Mateo Ljubić, Nina Čeh, Leo Škec
Izvorni znanstveni članak
Melchior Gnadekpa, Ante Džolan
Pregledni rad
Ksenija Tijanić Štrok, Tanja Polanc
Stručni rad
Nilda Zelenika
Ostalo
Martina Vivoda Prodan
Vijest
Martina Vivoda Prodan
Vijest
Željko Arbanas
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Elvis Žic
Kazalo
Posjeta: 0 *