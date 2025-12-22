 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) , Vol. XVIII No. 1, 2025.

  Datum izdavanja: 22.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 16.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum

hrvatski
Impressum (str. II-II)

Martina Vivoda Prodan
Uvodnik

engleski
Predgovor

hrvatski
Foreword (str. V-VI)

Martina Vivoda Prodan
Uvodnik

engleski
Riječ dekana

hrvatski
A Word from the Dean (str. VII-VIII)

Mladen Bulić
Ostalo

engleski
Određivanje kritične sile izvijanja za štap skokovito promjenjivog poprečnog presjeka analitičkim pristupom i metodom konačnih razlika

hrvatski
Computation of Euler's critical buckling load for a rod with stepwise varying cross-section using analytical approach and the finite difference method (str. 11-27)

Teo Mudrić, Andrea Mirjanić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Trokutni 2D mikropolarni konačni elementi s vezanom interpolacijom

hrvatski
Triangular 2D linked-interpolation finite elements for micropolar continuum (str. 29-45)

Sara Grbčić Erdelj, Gordan Jelenić, Dragan Ribarić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Planiranje rješenja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Drivenik

hrvatski
Planning a sanitary wastewater drainage system for Drivenik settlement (str. 47-61)

Stjepan Šimić, Goran Volf
Stručni rad

engleski
Dimenzioniranje armiranobetonskog potpornog zida i obalnog zida T-presjeka prema Eurokodu 7

hrvatski
Design of T-shaped reinforced concrete retaining wall and seawall according to Eurocode 7 (str. 63-78)

Maja Kekez, Nino Krvavica
Stručni rad

engleski
Procjena stvarnih i neizbježnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima

hrvatski
Assessment of real and inevitable losses in water supply systems (str. 79-92)

Ivan Jurčević, Vanja Travaš
Stručni rad

engleski
Eksperimentalno istraživanje utjecaja superplastifikatora na svojstva morta

hrvatski
Experimental investigation of superplasticizer effect on mortar properties (str. 93-108)

Andrina Mišan, Natalija Bede Odorčić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Teoretsko-matematička osnova primjene računalne dinamike fluida u modeliranju procesa obrade otpadnih voda

hrvatski
Theoretical and mathematical basis of computational fluid dynamics application in modeling wastewater treatment processes (str. 109-125)

Elvis Žic, Lucija Žagrić, Dino Pršić
Pregledni rad

engleski
Nosivost T-spoja sa samonareznim vijcima u tankostjenim C-profilima

hrvatski
Load-bearing capacity of T-joints with self-tapping screws in thin-walled C-profile (str. 127-142)

Paulina Krolo, Josip Malčić, Lazar Lukačević
Izvorni znanstveni članak

engleski
Parametarska analiza prevrtanja zida pročelja izvan ravnine

hrvatski
Parametric analysis of out-of-plane façade overturning (str. 143-154)

Ena Škreblin, Paulo Šćulac
Izvorni znanstveni članak

engleski
Analitičko rješenje toplinskih učinaka kod lameliranog stakla s popustljivim veznim slojem

hrvatski
Analytical solution for thermal effects in laminated glass with a compliant interlayer (str. 155-171)

Vita Veljačić, Leo Škec, Dragan Ribarić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Analiza infrastrukture Grada Opatije u funkciji turizma

hrvatski
Analysis of the infrastructure of the City of Opatija for the purpose of tourism (str. 173-185)

Iva Mrak, Koraljka Bajčić, Denis Ambruš
Stručni rad

engleski
Vibracijska analiza 2D mikropolarnog kontinuuma metodom konačnih elemenata s poboljšanom fixed-pole interpolacijom

hrvatski
Vibration analysis of a 2D micropolar continuum using finite elements with enhanced fixed-pole interpolation (str. 187-205)

Laura Grbac, Gordan Jelenić
Izvorni znanstveni članak

engleski
Numerička i eksperimentalna analiza dinamičkog odgovora blokovskog portala s elastičnim vezivom

hrvatski
Numerical and experimental analysis of the dynamic response of a blocky portal frame with elastic joints (str. 207-222)

Anđela Janković, Mateo Ljubić, Nina Čeh, Leo Škec
Izvorni znanstveni članak

engleski
Analiza mehaničkih svojstava betona ojačanog vlaknima

hrvatski
Analysis of mechanical properties of fiber reinforced concrete (str. 223-237)

Melchior Gnadekpa, Ante Džolan
Pregledni rad

engleski
Promjene cijena armiranobetonskih radova u Republici Hrvatskoj

hrvatski
Price changes of reinforced concrete works in the Republic of Croatia (str. 239-254)

Ksenija Tijanić Štrok, Tanja Polanc
Stručni rad

engleski
Studenti koji su diplomirali

hrvatski
Graduated Students (str. 256-258)

Nilda Zelenika
Ostalo

engleski
Nagrade i priznanja studentima

hrvatski
Student awards and acknowledgements (str. 259-261)

Martina Vivoda Prodan
Vijest

engleski
Nagrade i priznanja djelatnicima

hrvatski
Employee awards and acknowledgements (str. 262-263)

Martina Vivoda Prodan
Vijest

engleski
Novi znanstveno-nastavni djelatnici

hrvatski
New scientific-teaching staff (str. 264-271)

Martina Vivoda Prodan
Vijest

engleski
In Memoriam prof. dr.sc. Edvard Pavlovec

hrvatski
In Memoriam prof. dr.sc. Edvard Pavlovec (str. 272-274)

Željko Arbanas
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

engleski
Predstavljanje stručnih baza Sveučilišta u Rijeci – Građevinski fakultet

hrvatski
Presentation of companies from the Professional Base of the University of Rijeka - Faculty of Civil Engineering (str. 275-283)

Elvis Žic
Kazalo

engleski

