Archives of Psychiatry Research : An International Journal of Psychiatry and Related Sciences , Vol. 61 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.01.2026.

Subjective Aspects of the Experiences of Children in Families with Addiction Problems (str. 203-212)

Nataša Sorko, Darja Zorc Maver, Nataša Mojškerc
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 268kb
Uncertainty as a Predictor of Psychological Reaction to the Earthquake and the COVID-19 Pandemic in Psychiatric Patients (str. 213-218)

Igor Marinić, Lana Skorić, Terezija Buljan, Daniel Milošević, Lana Mužinić Marinić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 153kb
Influence of Genetic and Environmental Factors on Persecutory Delusions: a Comprehensive Investigation (str. 219-228)

Liana Spytska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 422kb
Exploring the Effect of the Application of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) on the Severity of Somatosensory Amplifications, Health Anxiety, Social Functioning and Quality of Life in Patients with Hypochondriacal Disorder (str. 229-236)

Nakka Dileep Kumar Sagara, Vikas Sharma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 180kb
Psychometric Properties and Factor Structure of the Colombian Version of the Short Health Anxiety Inventory (SHAI) (str. 237-248)

Paola García-Roncallo, Norman López, Janivys Niebles-Charris, José Pedro Espada, Eileen García-Montaño, Mayra Gómez-Lugo, Nicole Caldichoury, Alexandra Morales, Breiner Morales-Asencio, Daniela Ripoll-Córdoba, Daniela Abello-Luque, Juancarlos Coronado, José Vicente Lafuente, César Quispe-Ayala, Pascual Ángel Gargiulo
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 297kb
Lithium Across Saliva, Plasma, and Erythrocytes and Its Links to Electrolytes/ Renal Markers in the First Treatment Week (str. 249-254)

Darko Vlahović, Mislav Škrobo, Frane Paleka, Dalibor Karlović, Zoran Karlović, Vjekoslav Peitl
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 156kb
The Mental Health of Adolescents: Pandemic Challenges and Protective/Risk Factors (str. 255-274)

Anna Alexandrova-Karamanova, Emanuela Paunova-Markova, Krasimira Mineva, Tatyana Yordanova
Pregledni rad

engleski pdf 254kb
Pathological Stealing: a Forensic and Psychodynamic Analysis (str. 275-278)

Marija Kudumija Slijepčević, Mihovil Bagarić, Domagoj Vidović
Studija slučaja

engleski pdf 128kb
BPL-003 (str. 279-280)

Vjekoslav Peitl, Darko Vlahović
Ostalo

engleski pdf 104kb

