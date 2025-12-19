 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti , Vol. 11 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 19.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 21.01.2026.

Sadržaj

Funkcionalna procjena dinamičke posture putem videoanalize: studija pouzdanosti između tri ispitivača (str. 119-127)

Duje Pedić, Filip Bolčević, Nika Župa, Ivan Jurak, Dalibor Kiseljak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 320kb
Povezanost sedentarnosti na radnom mjestu i kvalitete života (str. 129-138)

Filip Marko Petrešević, Olivera Petrak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 475kb
Utjecaj unilateralnoga ekscentričnog opterećenja na površinsku temperaturu koljena – pilot-istraživanje (str. 139-146)

Vjeran Švaić, Ivan Jurak, Miljenko Franić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 900kb
Modeli kliničkog rasuđivanja kao alat edukacije i profesionalnog razvoja u prevenciji križobolje (str. 147-155)

Andrea Majhen, Marina Horvat Tišlar, Lukrecija Jakuš
Pregledni rad

hrvatski pdf 409kb
Od znanja do zdravlja: uloga profesionalnog razvoja u akutnoj poslijeoperacijskoj skrbi – narativni pregled (str. 157-164)

Dijana Filipović, Aleksandra Kraljević
Pregledni rad

hrvatski pdf 267kb
Plućna rehabilitacija u prevenciji egzacerbacija i hospitalizacija kod kronične opstruktivne plućne bolesti (str. 165-173)

Hrvoje Krstanović, Nikolina Perak, Martina Ćubić, Ružica Zelenika
Pregledni rad

hrvatski pdf 276kb
Važnost pravilne hidracije kao čimbenika prevencije u očuvanju zdravlja i rehabilitaciji (str. 174-181)

Karlo Pavelić, Ivna Kocijan
Pregledni rad

hrvatski pdf 273kb
Kvaliteta života starijih i bolesnih osoba u domovima za starije i nemoćne osobe u Republici Hrvatskoj (str. 183-191)

Slavica Janković, Tara Stipanović, Katarina Kovačević
Stručni rad

hrvatski pdf 286kb
Fizioterapijski proces kod pectusa excavatuma: prikaz slučaja (str. 193-201)

Jelena Posavec, Olivera Petrak, Dalibor Kiseljak
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 279kb

