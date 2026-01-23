Tourism: An International Interdisciplinary Journal , Vol. 74 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 23.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 23.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Isabel Torres, María-Dolores Teruel-Serrano, María José Viñals
Izvorni znanstveni članak
AV Krishna Chaitanya, Sampada Kumar Swain, Babu George
Izvorni znanstveni članak
Orhan Uludag, Dokun Oluwajana, Wussanye Vanduhe, Erdogan Ekiz, Marko Šostar
Izvorni znanstveni članak
Herlina Saragih, Fathul Qorib, Siska Mardiana, Guntur Syahputra Saragih
Izvorni znanstveni članak
Ivan Paunovic, Alexander Piazza, Klaus Deimel
Izvorni znanstveni članak
Liu Yanying, Rupam Konar, Thanam Subramaniam, Kevin Fuchs, Puvaneswaran Kunasekaran, Neethiahnanthan Neethiahnanthan Ari Ragavan,
Pregledni rad
Abdullah Abonomi
Izvorni znanstveni članak
Surabhi Singh
Izvorni znanstveni članak
Figen Sevinç Başol, Murat Yorulmaz
Izvorni znanstveni članak
Ulrika Åkerlund, Sol Agin, Gijsbert Hoogendoorn
Kratko priopćenje
Tea Silvia Vlahovic-Mlakar, Durdana Ozretic-Dosen
Kratko priopćenje
Croatian National Tourist Board CNTB
Vijest
Posjeta: 2.305 *