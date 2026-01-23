 Skoči na glavni sadržaj

Tourism: An International Interdisciplinary Journal , Vol. 74 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 23.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 23.02.2026.

Analysis of the Evaluation Framework of European Union-Funded Tourism Projects (str. 8-21)

Isabel Torres, María-Dolores Teruel-Serrano, María José Viñals
Izvorni znanstveni članak

Managing Economic Leakages for Building Resilient and Sustainable Tourism Destination Performance (str. 22-44)

AV Krishna Chaitanya, Sampada Kumar Swain, Babu George
Izvorni znanstveni članak

Game on: Exploring Hedonic Behavior, Social Influence, and Gamification Adoption in Tourism Through TAM (str. 45-65)

Orhan Uludag, Dokun Oluwajana, Wussanye Vanduhe, Erdogan Ekiz, Marko Šostar
Izvorni znanstveni članak

Defending Social and Ecological Space: A Critical Analysis of the Documentary Film Dragon for Sale and Premium Tourism on Komodo Island, Indonesia (str. 66-78)

Herlina Saragih, Fathul Qorib, Siska Mardiana, Guntur Syahputra Saragih
Izvorni znanstveni članak

Explicating the Conditions for (Un)sustainable Tourists’ Behaviour in a Cultural Heritage Destination: A Mixed-Method Approach Based on the Theory of Planned Behaviour (str. 79-94)

Ivan Paunovic, Alexander Piazza, Klaus Deimel
Izvorni znanstveni članak

Community Resident and Sustainable Cultural Heritage Tourism Development: A Systematic Literature Review Using PRISMA (str. 95-112)

Liu Yanying, Rupam Konar, Thanam Subramaniam, Kevin Fuchs, Puvaneswaran Kunasekaran, Neethiahnanthan Neethiahnanthan Ari Ragavan,
Pregledni rad

Investigating Sustainability: A Comprehensive Approach to Understanding Intentional Pro-environmental Behaviour Through Awareness, Religious Beliefs, and Environmental Attitudes (str. 113-125)

Abdullah Abonomi
Izvorni znanstveni članak

An Empirical Study on Metaverse Tourism Marketing in Emerging Markets (str. 126-139)

Surabhi Singh
Izvorni znanstveni članak

Evaluation of the Factors Affecting the Preference of Cruise Tourism with Fuzzy DEMATEL Method (str. 140-152)

Figen Sevinç Başol, Murat Yorulmaz
Izvorni znanstveni članak

Second Home Tourism and Crisis Communication: Communication Preferences and Risk Awareness in Sweden (str. 153-158)

Ulrika Åkerlund, Sol Agin, Gijsbert Hoogendoorn
Kratko priopćenje

Greening Hotel Brand Experience in the Era of Experience-Seeking Customers: A Managerial Perspective (str. 159-165)

Tea Silvia Vlahovic-Mlakar, Durdana Ozretic-Dosen
Kratko priopćenje

Croatia Presented at the Alpe Adria Fair in Ljubljana! (str. 166-167)

Croatian National Tourist Board CNTB
Vijest

