Promet - Traffic&Transportation , Vol. 38 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.01.2026.

Sadržaj

From Written to Digital Commands in German Railway Operations – Challenges and Opportunities (str. 1-6)

Bekir ARSLAN, Birgit MILIUS
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 644kb
Application of Sustainable Infrastructure Criteria in Railway Projects with the Input–Process–Output–Outcome Approach (str. 7-25)

Ieva KUSTOVA, Justina HUDENKO, Stefano RICCI, Natalja LACE
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 918kb
Women in the Railway Sector – A Bibliometric Analysis of the Last Ten Years’ Scientific Production (str. 26-41)

María José BERMEJO-BARRERO, Isabel RUIZ-MORA, Sergio POSTIGO-POZO, Juan Jesús CASTILLO-AGUILAR
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 851kb
Unlocking the Future of Travel – Understanding the Acceptance of Railway Passenger Services in Germany (str. 42-57)

Katrin FÖRSTER, Wolfgang H. SCHULZ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1071kb
Aerodynamics of Freight Trains – Addressing the Complexity of Train Geometry through an Open Database (str. 58-70)

Luca CORNIANI, Paolo SCHITO, James BELL, Joao POMBO, Stefano BRUNI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1085kb
Influence of the Rail Vehicle Layout on Efficiency and Railway Operation (str. 71-89)

Bernhard RÜGER
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1260kb
Optimisation of High-Speed Railway Freight Transport Service Plan in Inter-Modal Transport Based on Extended Time-Space Network (str. 90-108)

Ruhu GAO, Shurui CAO, Qiping CUI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1070kb
Multi-Criteria Data Analysis of China-Europe Railway Express – An Integrated Network Approach (str. 109-124)

Xianying PANG, Shudong JIANG, Xuanshuang WANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1035kb
A Novel Integrated Model of Train Rescheduling and Station Track Usage Planning Based on Harris Hawks Optimisation Algorithm (str. 125-139)

Xuelei MENG, Qian KANG, Xiaoqing CHENG, Ruhu GAO
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 689kb
Integrated Optimisation of Train Timetables and Maintenance Windows under Mixed Passenger and Freight Train Operation Mode (str. 140-155)

Weigang YUE, Haijun LI, Ruhu GAO, Xiaoyang ZHANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 984kb
Mid-Term Revenue Risk Assessment Model for Railway Public-Private Partnership Projects Based on Copula-NPVaR (str. 156-168)

Guoyong YUE, Yujie HUANG, Zhipeng ZHANG, Hao HU
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 898kb
Intelligent Train Timetable Generation Technology Based on Monte Carlo Tree Search Algorithm (str. 169-185)

Junyuan HE, Zhangdui ZHONG, Bo LI, Jiaming FAN, Jianwen DING, Wei CHEN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1364kb
Assessing the Effects of Implementing Railway Technological Innovations on the Competencies of Logistics Specialists (str. 186-205)

Gintautas BUREIKA, Kristina VAIČIŪTĖ, Valerii SAMSONKIN
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 745kb
A Few Words From the Editors (str. 0-0)

Juan de Dios SANZ BOBI, Armando Manuel CARRILLO ZANUY, Borna ABRAMOVIĆ
Uvodnik

engleski pdf 147kb

