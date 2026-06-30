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Journal of Information and Organizational Sciences , Vol. 50 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 14.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Cover pages (str. I-I)


Ostalo

engleski pdf 304kb
Optimization of Batch Processing Through Advanced Management in Public Institution X (str. 1-15)

Mateja Gorenc, Janez Likozar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 286kb
Evaluation of Digital Development Indexes Using MEREC and Hybrid MCDM Methods (str. 17-43)

Ivana Petkovski, Petar Vranić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 660kb
The Meta-analysis based Modified Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model: A Systematic Review (str. 45-64)

Raghad Baker Sadiq, Nur Fazidah Elias, Hazura Mohamed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 926kb
Factors Affecting Behavior, Perceived Impact of AI on Work Engagement, and AI Application: Indonesian Context (str. 65-82)

Shofia Amin, Akhmad Habibi, Siti Hajar Halili, Hamdy Abdullah, Muthia Shahnaz, Rafiqi Rafiqi, Nela Safelia
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 636kb
AI Tools in Programming Education: Student Perspectives and Usage Trends (str. 83-104)

Matija Novak, Marija Maček
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 473kb
User Experience in Mobile Language Learning Applications (MLLA): Insight from Mixed-Methods Triangulation Study (str. 105-127)

Yudhy Setyo Purwanto, Rahmat Gernowo, Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 704kb
Factors Affecting Lecturers’ Intention to Adopt Artificial Intelligence Tools for Assessing Students’ Performance in Malaysian Universities (str. 129-155)

Raghad Baker Sadiq, Nur Fazidah Elias, Hazura Mohamed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 669kb
Why Communication Dimensions Matter: Change Readiness Under Workplace Stressors In SMEs (str. 157-175)

Matea Cvjetković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 561kb
Institutional and Resource-Based Drivers of E-Commerce Adoption in Relationship-Embedded Wholesale Markets: A Business Model Component Analysis (str. 177-193)

Vu Nguyen Huynh Anh, Nguyen Ton Nu Khoa, Vy Nguyen Dinh Nhat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 558kb
Consultant Competencies and ERP Project Success: The Mediating Role of ERP Implementation Critical Success Factors (str. 195-209)

Cemil Ceylan, Caner Tacoglu, Gozde Koc
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 473kb
Smart Agriculture in Southeast Asia: Digitization of Smallholders through Organizational Commitment and Collective Ambition (str. 211-232)

Candraningrat Candraningrat, Nimas A. Pratiwi, Azmil Chusnaini
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 617kb
Embedding Retrieval-Augmented Generation into SME Customer Communication Work Practices (str. 233-246)

Rosalina Rosalina, Noor Lees Ismail, Genta Sahuri, Joseph Tedja Nugraha Wibawa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 625kb
An Advanced Stacked Ensemble Framework for Enhanced Software Bug Predictions (str. 247-262)

Sabrina Nasrin Saima, Abdus Salam, Mir Md. Kawsur, K. M. Imtiaz-Ud-Din
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 615kb

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