Journal of Information and Organizational Sciences , Vol. 50 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 14.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Mateja Gorenc, Janez Likozar
Izvorni znanstveni članak
Ivana Petkovski, Petar Vranić
Izvorni znanstveni članak
Raghad Baker Sadiq, Nur Fazidah Elias, Hazura Mohamed
Izvorni znanstveni članak
Shofia Amin, Akhmad Habibi, Siti Hajar Halili, Hamdy Abdullah, Muthia Shahnaz, Rafiqi Rafiqi, Nela Safelia
Izvorni znanstveni članak
Matija Novak, Marija Maček
Izvorni znanstveni članak
Yudhy Setyo Purwanto, Rahmat Gernowo, Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni
Izvorni znanstveni članak
Raghad Baker Sadiq, Nur Fazidah Elias, Hazura Mohamed
Izvorni znanstveni članak
Matea Cvjetković
Izvorni znanstveni članak
Vu Nguyen Huynh Anh, Nguyen Ton Nu Khoa, Vy Nguyen Dinh Nhat
Izvorni znanstveni članak
Cemil Ceylan, Caner Tacoglu, Gozde Koc
Izvorni znanstveni članak
Candraningrat Candraningrat, Nimas A. Pratiwi, Azmil Chusnaini
Izvorni znanstveni članak
Rosalina Rosalina, Noor Lees Ismail, Genta Sahuri, Joseph Tedja Nugraha Wibawa
Izvorni znanstveni članak
Sabrina Nasrin Saima, Abdus Salam, Mir Md. Kawsur, K. M. Imtiaz-Ud-Din
Izvorni znanstveni članak
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