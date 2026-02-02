 Skoči na glavni sadržaj

International journal of electrical and computer engineering systems , Vol. 17 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.02.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

From Reactive to Proactive: Automating IP Threat Intelligence in SIEM Systems for Cyber Threat Detection (str. 83-92)

Abeer Alhuzali, Asrar Alshareef
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1682kb
Enhanced Crop Yield through IoT-Based Soil Monitoring and Machine Learning Analysis for Rice and Sugarcane Cultivation (str. 93-101)

Deepthi Gorijavolu, Kapil Sharma, N. Srinivasa Rao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1528kb
A Novel Approach for Diabetes Mellitus Detection Using a Modified Binary Multi- Neighbourhood Artificial Bee Colony Algorithm with Mahalanobis-Based Feature Selection (MBMNABC-Ma) and an Optimized Decision Forest Framework (str. 103-119)

Gaurav Pradhan, Gopal Thapa, Ratika Pradhan, Bidita Khandelwal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2765kb
Enhancing Cold-Start Recommendations with Content-Based Profiles and Latent Factor Models (str. 121-132)

Amritha P, Rajkumar K K
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1409kb
Impact of Ammonia (NH3) on the Energy Production in Photovoltaic Panels (str. 133-140)

Diego Rigoberto Aguiar, Luis Daniel Andagoya-Alba
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2781kb
Fast and Accurate Design of BLDC Motors Using Bayesian Neural Networks (str. 141-149)

Son Nguyen Thanh, Tu M. Pham, Anh Hoang, Trung T. Cao, Tinh V. Lai, Hoang Q. Ha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1066kb
A Secure Data Aggregation for Clustering Routing Protocols in Heterogenous Wireless Sensor Networks (str. 151-170)

Basim Abbod, Wael Abd Alaziz, Hayder Kareem Amer, Hussain K. Chaiel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3593kb

Posjeta: 0 *